Del barrio a los futuros Juegos Olímpicos: conoce a Teresa Fernández-Miranda, la número 1 de BMX en España

De su barrio en Valladolid al campeonato de España y del campeonato de España a prepararse para Pekín 2024. A sus 27 años, Teresa Fernández-Miranda es la rider número 1 y toda una referencia nacional dentro del BMX freestyle, disciplina que ha dado un salto desde la calle para convertirse en deporte olímpico y debutar en Tokyo 2020. Teresa se quedó a tan solo un puesto de clasificarse para los Juegos y hablamos con la deportista en el canal de Twitch de RTVE sobre su historia personal, su trayectoria y todo lo que hay que saber sobre este deporte urbano que viene desde lo más underground para conquistar el mundo entero.

Teresa es campeona de España de BMX freestyle en 2018, ganadora de la VANS BMX Pro Cup 2018 y quinto puesto en el mundial de BMX de China. "Empecé hace muchos años gracias a mi hermano, cuando me llevaba al skate park. Siempre he sido muy vergonzosa y me costó muchísimo lanzarme a este deporte. Yo cogía su bici pero cuando venía gente dejaba de montar porque me daba mucha vergüenza. Así que a competir empiezo hace unos cuatro años", dice Teresa.

"Hay gente que no ve todavía la BMX como una profesión, porque la dinámica es que los riders vayan al parque a aprender los trucos", explica Teresa. Según informa la web oficial de Olympics, "el BMX tiene sus orígenes en la cultura de carreras que existía en California a mediados de los 70. Los niños, inspirados por los pilotos de motocross, empezaron a imitar con sus bicicletas los trucos que realizaban en el aire". Cincuenta años después, se celebran campeonatos mundiales por todo el mundo y riders como Tere representan a su país en dichas competiciones.

Las reglas de BMX freestyle En BMX hay dos modalidades: el BMX racing, que consiste en una carrera, y el BMX freestyle, basado en realizar trucos y conseguir la máxima puntuación posible. "En el freestyle tienes un minuto para demostrar lo que sabes hacer y darlo todo. Te puntúan los trucos, la altura, la dificultad de los mismos, la originalidad, que no hayas puesto un pie en el suelo...", explica la vallisoletana. Los participantes compiten en dos rondas de 60 segundos y se les otorga una puntuación por cada una de las actuaciones. El ranking se define según la media entre ambas puntuaciones, y, quien tenga la más alta, competirá el último en la final. Los participantes ejecutan trucos en obstáculos como paredes, cajones y columnas.