El viral freestyle de Trueno sobre el beat de "Como el agua"

¿Imaginas a uno de los mayores ídolos de las nuevas generaciones versionando "Como el agua" de Camarón y Paco de Lucía? Lejos de ser fruto de la imaginación de cualquier amante del freestyle, esta fantasía se ha convertido en realidad gracias a Trueno. El rapero argentino se encontraba de gira por España cuando uno de sus frees logró conquistar a un público que no se esperaba lo que iba a ocurrir sobre el escenario de San Roque.

"Por respeto a la música española y por la admiración que le tienen ustedes, voy a crear un freestyle sobre un beat que no escuché jamás, lo escucho al mismo tiempo que ustedes y me voy a sorprender igual que ustedes", apuntaba el argentino. Et voilà, se hizo la magia. Los acordes de "Como el agua", de Camarón y Paco de Lucía, comenzaron a sonar ante unos espectadores que cayeron rendidos al particular homenaje que les estaba propiciando su ídolo.

Como no podía ser de otra manera, las reacciones no tardaron en llegar y multitud de usuarios no perdieron la oportunidad de reaccionar a uno de los mayores hitos a nivel musical que podríamos esperar este verano: la fusión del freestyle y de un género tan nuestro como el flamenco. "Cómo gana a España en un minuto", "fue escuchar la voz de Camarón y se me puso la piel de gallina", "a quién no se le hayan puesto los pelos de punta con la entrada de Camarón no tiene alma" o "cómo la rompe con cualquier base" fueron algunos de los cientos de comentarios que recogió un vídeo que parece que ya ha recorrido toda nuestra geografía.

“Trueno con esta base de Camarón es todo lo que está bien en la vida pic.twitter.com/VxZB078lCs“ — L♡ (@Lauyatusabeshb) July 27, 2021

“acabo de ver en tiktok un freestyle de trueno con una base de camarón y estoy flipandisimo???? que genio“ — ���������������� (@sadbxbygirlx) July 26, 2021

Es probable que, dado el éxito que ha cosechado con su última hazaña, Trueno nos sorprenda con una fusión de estilos similar durante los próximos conciertos. Rosalía es el mejor ejemplo de cómo triunfar dándole una vuelta al género que tanto representa a España, así que no sería surrealista pensar que iconos de la talla del argentino prueben suerte -con gran acierto- con unos ritmos que cada vez logran conquistar a más partes del mundo.