Esta no es la primera vez que la cantante cubana sufre los ataques de una parte de la sociedad que no admite la diversidad de cuerpos y/o de formas. Hace un tiempo que una gran parte de la población parecía haber roto con los cánones de belleza que tan rigidamente se habían establecido entre nosotros. La filosofía Body Positive parecía haber calado en la mayoría de la población: ya no había un solo tipo de cuerpo perfecto, el 90/60/60 estaba desaparecido y hasta los Ángeles de Victoria Secret habían colgado sus alas. Pues nada, siempre hay personas que siguen ancladas en el pasado y que les cuesta "algo" más evolucionar. En este caso la víctima de ellas ha sido Camila Cabello.

La cantante no se libra de las críticas, cada paso que da es observada por miles de personas, y entre estas, algunas que están esperando un mínimo descuido de la artista para atacarla y hacer comentarios despectivos en su contra, especialmente sobre su físico. Estas críticas, en absoluto constructivas, han hecho reaccionar a la artista que es consciente de la influencia que tiene en los más de 53 millones de jóvenes que la siguen en todo el mundo.

Por eso Camila, que no acostumbra a quedarse callada, ha salido de nuevo al paso y ha publicado un vídeo en TikTok en el que arremete contra esos ataques. Hace un mes, fue una publicación suya en biquini la que se hizo viral y con la que la artista tuvo que insistir sobre el hecho de que las estrías y la celulitis eran algo muy normal entre las mujeres.

Ahora la historia vuelve a repetirse. La artista fue fotografiada haciendo running con un top corto que dejaba al descubierto su tripa y la imagen se convirtió en el foco de comentarios horribles por no estar todo lo tonificada que, según estos, debería. En respuesta, Cabello ha hecho una publicación en sus redes donde dejaba claro que ella ama su cuerpo tal y como es.

“Estaba corriendo por el parque pensando en mis propias cosas, intentando mantenerme en forma, mantenerme sana. Y llevo puesto un top con el que se me ve el ombligo”, comienza diciendo en el vídeo que ha subido a Tik Tok. “Y no estaba metiendo barriga porque estaba corriendo y existiendo como una persona normal que no mete tripa todo el rato. Y pensé ‘Vaya’ pero luego me recordé a mí misma que eso de estar en guerra con tu propio cuerpo ya está pasado de moda”, añade Camila desde el humor.

“Estoy agradecida por este cuerpo que me permite hacer todo lo que hago. Somos mujeres reales con curvas, celulitis, estrías y grasa. Y eso es nuestro, chicos”, concluye dejando claro que la cultura Body Positive si ha calado en ella. Un alegato que ha sido aplaudido por miles de personas que ven como este tipo de mensajes siguen siendo muy necesarios.