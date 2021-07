Como cada viernes, te traemos en Playztrends las novedades musicales de la semana para que puedas pasar un finde como te mereces. Esta semana viene cargada de bombazos: sorpresas como el featuring de J Balvin y Skrillex, "In Da Getto" que supone otra prueba más de la hermandad entre la industria americana o latina, hasta los trabajos más esperados, como la explosiva colaboración de Lola Índigo con Tini Stoessel y Belinda, tres titanes del pop latino que arrasan con "La Niña de la Escuela".

Eladio Carrión continúa coronándose como el monarca del trap latino con su nuevo EP, SEN2KBRN, que tras triunfar anteriormente con su Bizarrap Music Session parece que ya nada puede frenarlo. Y hablando de Bizarrap, el reconocido productor argentino vuelve a conquistar las plataformas, esta vez con un auténtico clásico del reguetón: Nicky Jam. El lanzamiento continúa en el número #1 de las tendencias de YouTube y ya supera los 17 millones de visualizaciones en tan solo un día.

Siguiendo con música latina, dos auténticos ídolos, como son Luis fonsi y Rauw Alejandro, se vuelven a juntar en "Vacío" para regalarnos, esta vez, el videoclip in white de este temazo que ya nos conquistó en su día. Pero eso no es todo, pues Tainy y Yandel unen fuerzas y ofrecen el primer adelanto de su próximo álbum, DYNASTY, llamado "DEJA VU" y que ya alcanza medio millón de visitas en YouTube en menos de 12 horas. Y en la escena pop española, Paula Cendejas también está de estreno con "Nosotras".

En la escena underground, los raperos y traperos vienen pisando fuerte este viernes 2 de julio. Morad, quien continúa en línea ascendente con su carrera, estrena "Paranoia freestyle" para demostrar que tiene un hueco más que ganado en el género. Lo mismo con Cecilio G, que no deja de asombrar a sus seguidores con cada tema que saca. Esta vez, el catalán ha elegido versionar el mítico "Barbie Girl" en un sample de Blackthoven que ha dejado boquiabiertos a los fans. La canción se llama "Life in Plastic" y cualquier calificativo positivo seguro que se queda corto a su lado. ¿La has escuchado ya?

En el hiphop, Foyone -todo un icono Playz- sigue con su ambicioso proyecto de los "Rap sin Corte", que comenzó allá por 2012 y con el que el malagueño demostró una proyección de futuro innegable. Porque su sitio en el rap en español está más que merecido. Ahora aterriza con la sesión número XLVI, también producida por Sceno, y el resultado no podía ser otro que mucho rap, muchas barras y mucha calidad musical, todo al más puro estilo de Foyone. ¡Dale al play a la lista que te ofrecemos a continuación y disfruta del fin de semana como te mereces!

J. Balvin, Skrillex - In Da Getto

Lola Indigo, TINI, Belinda - Niña de la Escuela

Eladio Carrion - Guerrero | SEN2 KBRN

Nicky Jam - BZRP Music Sessions #41

Luis Fonsi, Rauw Alejandro - Vacío (In White - Official Video)

Tainy, Yandel - DEJA VU

MORAD - PARANOIA FREESTYLE

Cecilio G & Blackthoven - Life In Plastic

FOYONE #RapSinCorte​ XLVI

Walls, Xavibo, Marc Seguí - Haciendo na

Imagine Dragons - Wrecked