Hace apenas unas semanas del lanzamiento de "Diferente", el tema de Paula Cendejas con Piso 21, la banda colombiana formada por Dim, Pablo, el Profe y Lorduy. Un sencillo que fusiona elementos urbanos con los sonidos del bolero clásico, una combinación con la que Cendejas ha sorprendido a muchos de sus fans.

Una apuesta atrevida incluida dentro del primer EP de la artista, Contragolpe, que la madrileña tiene previsto estrenar a principios de julio. La canción viene acompañada del videoclip que fue grabado en Medellín (Colombia), bajo la dirección de Ronny Xavier de 36 grados. Hablamos con Paula acerca de esta esperadísima colaboración, su viaje por Colombia, el buen momento que está viviendo la música latina, el papel que están jugando las mujeres dentro de este ascenso e incluso del amor romántico. No te pierdas todo lo que nos ha contado la autora de "Diferente".

P: ¿Hiciste la canción pensando en Piso 21?

R: En realidad hicimos la canción sin pretensión ninguna, como a ver qué sale... La verdad que cuando la hice pensé en Piso 21 y dije: 'Me lanzo a la piscina, se la mando, a ver qué onda, a ver si les gusta o no'. Les gustó mucho y enseguida me mandaron sus voces. Ha sido un proceso superfácil y superrápido. No ha podido ir mejor, por su parte se portaron increíble.

P: ¿Cuándo os conocisteis y cómo se fraguó la colaboración?

R: Nos conocimos por Instagram. Ellos habían escuchado mi música, sobre todo uno de ellos que se llama Dim, y les molaba lo que hacía. Entonces nos hablábamos por redes, pero nunca nos habíamos conocido en persona. Tuvimos varios acercamientos para hacer un tema, pero no encontrábamos la canción que dijéramos a los dos nos gusta y vamos hacia delante con esto. Entonces, estuvimos unos meses sin pasarnos nada hasta que les pasé "Diferente" y les flipó. No nos habíamos conocido hasta que yo fui a Colombia a grabar el videoclip. Ahí nos conocimos en persona y todo fue fenomenal.

P: ¿O sea que al final surgió tras varios intentos?

R: Total, fueron dos intentos previos. Uno de ellos, el tema no nos representaba mucho ni a mí ni a ellos. Pero luego encontramos la canción y fuimos directos.

P: ¿El tema ha sido compuesto enteramente por ti?

R: Sí, bueno, y por un equipo que tengo que me ayuda mucho, pero casi todo está compuesto por mí. Si que hay partes que han aportado Piso, pero el concepto general y la idea viene por mi lado.

P: ¿Cómo te dio por el bolero urbano?

R: No sé como llamarlo en realidad... Yo tengo referencias y me inspiro en el bolero. Siempre he escuchado mucha música tradicional, es como que me sale solo. Al tener esas referencias, al final en un estudio te sale. Siempre he sido muy fan de los boleros. En mi música en general hago de todo y me siento cómoda con bastantes cosas, pero sí es verdad que en este tema salió eso. Me apetecía mucho hacer algo más tirando a lo tradicional y por eso surgió "Diferente". Pero en mi EP hay más estilos de música.

P: ¿Lo consideras arriesgado?

R: No, no lo considero arriesgado porque creo que cada vez está más presente y cada vez hay más artistas emergentes o de mi generación que estamos rescatando cosas del pasado. Pero quizás es un poquito arriesgado para la gente que viene después. Aunque realidad pienso que ya tocaba traer esos géneros aquí; al siglo XXI. Que no mueran, que no decaigan, porque creo que ahora la música se basa mucho en la rima y la letra, pero pocos se paran a pensar en la melodía que creo que es algo que debemos rescatar. Y ese es un poco mi propósito también.

P: ¿Qué boleros forman la banda sonora de vuestra vida?

R: Uno de ellos es "Sabor a mí", que de hecho llevo tatuado porque es mi bolero favorito. Me lo tatué por la versión que tiene Luis Miguel, pero sé que no es suya. Es un artista que vengo escuchando desde hace mucho y ahora todo el mundo está: 'Luis Miguel, Luis Miguel'. Cuando yo le decía a la gente escucha a Luis Miguel, nadie me entendía porque me decían que era para personas mayores. También "Noche no te vayas", de los Tres Caballeros, de hecho de ahí cogimos la referencia para la canción con C. Tangana de "Como habla una mujer", el sample de la intro es original de ellos. Y te podría decir también "Nos dejan", que es un clásico increíble.

P: ¿Se convertirá en tendencia recuperar estos géneros?

R: Yo creo que sí, que puede que se esté convirtiendo ya en tendencia, porque al final es arriesgar y creo que ahora mismo con todo lo que ha pasado, con la pandemia, es el momento de arriesgar. Creo que el público y el oyente, que ha estado tanto tiempo encerrado, ha abierto mucho el oído y como que está más receptivo a cualquier cosa, más abierto a escuchar. Por eso creo que es el momento de hacer lo que te de la gana y fluir porque ahora mismo no hay nada establecido. El futuro es tan incierto que creo que es el momento.

P: ¿Cómo ha sido grabar el videoclip en pandemia?

R: En realidad fuimos hace más de dos meses y ya la pandemia, dentro de que sigue estando presente, no estaba tan latente. Fui justo antes de que Colombia se pusiera peor. Me obligaron a tener un billete de vuelta, que era obligatorio, pero no había casi restricciones. El videoclip se grabó con las medidas de seguridad y fue bien. Lo único que fue volverme y me obligaron a hacer cuarentena de dos semanas. Me llamaban cada día para ver si estaba en casa. O sea que realmente lo controlan para que la gente no se lo tome a la ligera. Pero la verdad que me vino bien salir un poco de España. Me encantó, fue muy necesario ese viaje.

P: En "Diferente" defines un poco cómo es para ti el amor. ¿Cómo no tiene que ser una relación?

R: En la canción en realidad hablamos como de un amor idílico que todo el mundo quiere tener alguna vez en su vida: que sea eterno, que dure para siempre, que sea diferente, que sea especial y único. Y bueno, yo personalmente aún estoy en la búsqueda de ese amor y de ahí nace la canción; de ese deseo por querer tener ese tipo de amor. Quisimos reflejar algo que mucha gente busca. No es nada nicho. Todo el mundo se puede sentir identificado: desde gente joven hasta mi madre o mi abuela. Quisimos que fuese un concepto muy genérico, porque también Piso 21 son artistas que llegan a todo el mundo. Entonces, esa era un poco la intención.

P: Es un tema muy romántico, ¿te consideras a ti misma romántica?

R: Sí soy romántica, la verdad, mucho. De hecho por eso tengo esa pasión por los boleros desde pequeña. Soy muy sentida con mi gente aunque luego de puertas para fuera puedo parecer seca, pero lo hago un poco como auto protección.

P: ¿Cómo ves la música latina en estos momentos?

R: Creo que está en puro auge. Ya lleva así un par de años, pero ahora está yendo a más. Antes era impensable ver una canción latina en el top 50 de cualquier plataforma de streaming, y ahora es lo más normal, de hecho más de la mitad de los temas son latinos. Me alegra mucho verlo, porque nos abre puertas al resto de generaciones de artistas que venimos detrás. Eso incita a arriesgarte un poco más y creo que es importante que se sepa que la música latina no es solo reguetón. A mí me abre muchas puertas y nos lo pone más fácil a los que venimos.

P: ¿En cuánto al papel de la mujer también ves que se le da ahora una mayor visibilidad?

R: En la industria somos poquitas y a veces es complicado llegar a dónde una quiere. Entonces es fundamental apoyarnos unas a otras. Es verdad que, por ejemplo, en los carteles de los festivales se está luchando un poco más para que haya más mujeres, pero la escasez es algo que sigue pasando hoy en día. Tenemos que luchar contra eso e intentar revelarnos porque es algo que tiene que cambiar. Poco a poco estamos consiguiéndolo, pero es verdad que queda tanto trabajo por hacer.

P: ¿Hacen falta más mujeres como Anitta o Nathy Peluso?

R: Lo creo mucho. Hace demasiada falta más mujeres en la industria porque son casi todo hombres. No me gusta del todo hablar de esto, porque puede parecer que estamos poniéndonos por debajo. Ayer lo hablaba con unas chicas con las que estuve grabando. Nos decían mencionar en la entrevista que sois mujeres, porque yo dije ese comentario: '¡Qué guay que seamos todo mujeres las que estamos aquí!' Y otra compañera me dijo: '¿Sabes qué pienso? Que es mejor no mencionarlo, porque simplemente con que la gente vea que hay mujeres ya se sabe que estamos ahí'. Me hablaba de no mencionarlo como si fuera algo obligado. Parece que se está haciendo aposta y se está intentando exponernos y en cierta forma se nos menosprecia. Es como: 'Aquí la pongo, aquí la defiendo'. Hay veces que es mejor simplemente no mencionar. Obviamente hay que defender a full nuestros derechos. No sé, es complicado.

P: ¿Para cuándo concierto en Madrid?

R: Sí, voy a hacer una gira con Los 40 este verano. El primer concierto es en Madrid el día 24 de junio. Luego tengo varios festivales y algunos bolillos ya de cara a septiembre. Así que se bien, porque ya tenía ganas de salir al escenario a defender mi música. Y con el nuevo EP, nuevos temas, nuevo show... Me hace mucha ilusión.

P: ¿Primer EP ya para julio, no?

R: Aún no puedo decir la fecha exacta, pero saldrá a principios de julio.