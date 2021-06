Metidos de lleno en pleno verano, Antonio Hernández y Raúl El Balilla no han querido desaprovechar la ocasión de unir sus voces para sorprendernos con "El juego", un tema con el que confiesan querer transmitir "buen rollo" y que compusieron en el estudio después de escuchar varias versoines hasta que consiguieron dar con la final. Raúl lleva el flamenco en las venas, Antonio la música urbana, así que no es de extrañar que esta colaboración no haya pasado desapercibida ante los miles de personas que ya se han parado a escucharla. ¿Se convertirá en el nuevo hit del verano?

Presentáis “El Juego”. ¿Qué queréis transmitir con esta canción?

Raúl: Yo sobre todo, que soy un artista más flamenco, quería transmitirle al público que estoy contento de cómo se han tomado este tema. Yo voy fluyendo.

¿Cómo surgió la canción? ¿Cuál es su historia?

Antonio: Pues Raúl vino a mi estudio y ahí nos conocimos. Puse unos cuantos temas míos y hubo uno que le gustó. Nos pusimos a hablar y terminó de meter las voces para sacarlo.

Raúl: Sí, vimos que es un tema que tenía que ir hacia delante. Al principio es verdad que no nos terminaba de convencer, pero nuestro productor hizo unos cambios en la canción y yo decidí hacer las voces más aflamencadas, más de mi rollo. Y ya entonces dijimos: esto hay que sacarlo sí o sí.

"Nuestros ídolos son Omar, Moncho y Camarón"

¿Recordáis el momento en el que decidisteis dedicaros a la música?

Antonio: Mi padre era mánager de muchos artistas y un día vino y me dijo: ¡vamos a hacer un tema! Y dije bueno, por probar.... Y de ahí tiré y tiré y al final mira, acabó así.

Raúl: Yo empecé con cuatro años cuando estando en mi casa me inventaba las letras. Cantaba canciones con los peluches y con los muñecos que yo jugaba. Con siete años empecé a subirme a los escenarios y desde que salí en La Voz Kids con nueve años empezó mi carrera musical.

¿Cuáles eran vuestros referentes cuando estabas empezando?

Raúl: El mío ha sido Camarón. Es mi ídolo y algo que tengo en el corazón y que si me lo tocan me molesta. También me veo reflejado muchísimo en David Bisbal. No por la forma de cantar, porque somos muy distintos, sino por la personalidad que tenemos sobre el escenario, por cómo nos movemos y por lo que transmitimos al público.

Antonio: Yo siempre me he fijado mucho en Omar y Moncho. En ese tipo de música en verdad.

Antonio, tú has llegado a colaborar con Omar Montes. ¿Con qué artista te gustaría dar el siguiente paso?

Antonio: A mí con Anuel.

Raúl: Yo si tirara para el reguetón, Bad Bunny. Si tuviera que meter la voz flamenca en sus temas me moriría. Pero por la parte de flamenco, hay muchísimos artistas que me gustaría y que puede que en un futuro colaboremos. En el flamenco al final somos un grupo donde todos nos gustamos. Está Israel Fernández, José Mercé... De hecho con él ya he tenido la oportunidad de estar y de cantar junto a él. El que sí tengo en mi cabeza y que creo que trabajando poco a poco lo conseguiré, es con David Bisbal. Hemos estado juntos, también hemos cantado juntos en el programa... Pero todavía no tenemos un tema juntos, y eso es lo único que me falta.

Raúl, tu saliste de La Voz Kids. ¿Crees que a quienes salen de talents como están sometidos a más prejuicios de lo normal?

Raúl: Es verdad que a mí me conocen por el programa. Me dicen: "Ah, eres el chico que cantó "Como el Agua", no?". Pero yo no he recibido ninguna crítica de "tú te has hecho famoso por un programa". Al final vamos a ver, no todos los miles de niños que han salido de televisión han sabido manejarse su carrera. Simplemente, el programa fue el trampolín al mundo de la fama, pero nada más. El tirón de un talent lo puedes mantener un año, dos como mucho y teniendo suerte. Pero luego es según el equipo de trabajo que tú tengas, cómo mantenerte, si la fama se te sube o no... Son muchas cosas que tienes que saber llevar si pretendes ser alguien.

¿Os habéis planteado dedicaros a la composición o pasaros al lado de la producción?

Raúl: Yo quiero hacer de todo en la música. Quiero ser productor, quiero componer... De hecho estoy empezando a componer ahora porque nunca me había atrevido. Siempre he tenido a mis compositores, pero poco a poco estoy ejerciendo yo ese trabajo. Tengo algunas letras preparadas, y me gustaría ser también productor.

Antonio: Yo igual, también. A mí la música me gusta mucho y todo lo que sea música tiraré hacia delante con ello.