A las puertas de la Semana del Orgullo LGTBI, que este año se celebra en España entre el 25 de junio y el 4 de julio, celebrities de medio mundo, como Cara Delevingne, hablan abiertamente sobre su sexualidad. La actriz y modelo ha manifestado que se siente mucho más cómoda ahora que antes para hablar de estos temas.

Así lo ha confirmado en el podcast Make It Reign, conducido por Gwyneth Paltrow, donde dijo: "La forma en que me defino sigue cambiando todo el tiempo, ya sea pansexual, bisexual... realmente no lo sé. Es como un péndulo que oscila, pero ahora me siento mucho más cómoda siendo bisexual que antes. He sentido que porque me faltaba el deseo por las mujeres o el amor por las mujeres, como que iba en una dirección y ahora cambia mucho más. Me siento mucho más libre y me siento más cómoda con ello porque antes era como, 'Oh, soy gay'. Eso viene con la auto-vergüenza".

La intérprete de Escuadrón Suicida ha querido señalar de dónde viene este sentimiento de culpa: "Crecí en una casa muy tradicional y conservadora. Yo no conocía a nadie que fuera gay en esos momentos y hubo un tiempo en el que yo ni siquiera era consciente de mi propia homofobia interna. La idea de tener compañeros del mismo sexo me parecía algo desagradable. Y ese desagrado lo acabé viviendo conmigo misma, Me decía: 'Oh Dios mío, jamás haría algo así'", le confesó la actriz a Paltrow durante la grabación del podcast.

Incluso llegó a admitir que había tenido pensamientos suicidas por no ser capaz de aceptar su sexualidad: "Sé que existe claramente una correlación entre todo eso y mis brotes de depresión y los pensamientos suicidas que tenía. Es que me avergonzaba de quién era. Afortunadamente, ahora esa es una parte de mi ser que acepto y a la que quiero muchísimo", ha dicho la modelo dejando claro que esto ya forma parte de su pasado.

La actriz de Carnival Row, que se declaró pansexual poco después de separarse de Ashley Benson, ha hecho una profunda reflexión sobre su yo adolescente, un momento en el que estaba convencida de que había “algo malo” en ella debido a su sexualidad.

Ahora, con 28 años, trata de ayudarse a sí misma y a otras siendo mucho más positiva. "Me parece muy importante para las chicas jóvenes, sobre todo en este momento, tener a alguien que vaya y tenga algo y luego hable de ello. Es como si estuviera mal visto, porque proviene de un lugar de profunda inseguridad", reflexiona Delevingne sobre sus problemas emocionales por los que pasó cuando era más joven.