El mítico del reguetón, J Álvarez, autor de clásicos como "Regálame una Noche", "La Pregunta" o "Junto al Amanecer", presenta "Luz Prendía", single con el que promete dar un nuevo matiz a su música con el sello de calidad ya reconocible del artista puertorriqueño. En Playztrends hemos hablado con él y nos desvela que se avecinan muchos nuevos proyectos, como su nuevo álbum, llamado El Toque de Midas, que verá la luz en 2022.

Javid David Álvarez Fernández, conocido en el mundo artístico como J Álvarez, nació en Rio Piedras, Puerto Rico. Su inspiración y amor por la música comenzó en el hiphop americano con grupos tales como A Tribe Called Quest o Busta Rhymes, entre otros. Todavía era un preadolescente cuando a los 12 años se atrevió a coger un micrófono y cantar por primera vez en el colegio frente a varios estudiantes y profesores. Su primer tema oficial fue "Lo Que ella trae", algo que le hizo ganar el respeto de artistas ya establecidos dentro del reguetón como Tego Calderón, Ñejo y Dalmata, algunos de los más clásicos del género.

Gracias al respaldo del productor musical Dj Nelson, J Álvarez ha sabido ganarse el cariño y el apoyo de otros exponentes más como Cosculluela, Arcángel, Daddy Yankee o Wisin. J Álvarez puede presumir desde el Olimpo de la música latina de haber contado con las colaboraciones de estos y de los nuevos, como Maluma, Bad Bunny, o Rauw Alejandro en sus últimos lanzamientos, pero una cosa nos deja clara: que "salga lo que salga tiene que superar lo anterior", y eso significa que lo mejor de J Álvarez está aún por llegar.

R- "Sí, pero creo que falta mucho aún y que nos sorprenderá más. Estamos en un buen momento y vamos a estar mejor porque no para de sumarse gente para ayudar a la expansión del sonido. El reconocimiento que tiene ahora se lo merece porque llevamos batallando mucho para conseguir esto, y no solo yo, sino los grandes que llevaban 30 años dentro de la música latina. Y los nuevos, claro, que somos una familia aunque los fanáticos se dividan, pero mira lo que está pasando con Bad Bunny y Rauw Alejandro, por ejemplo. Lo están rompiendo, pero somos una familia".

R- "Siempre combino todas las cosas que me han dado resultados. Es verdad que el estilo sensual siempre me ha dado éxito, y siempre le seré fiel, pero tengo muchos fanáticos del hiphop y del trap, y sé que les encanta el fronteo. Ahora también viene mucho drill y sobre todo estoy fusionando con diferentes productores para innovar mi música en ese sentido".

"Me encantan Cazzu, Anitta y Farina"

P- En cuanto a trabajos con otros artistas, ¿tienes alguna colaboración pendiente por ahí?

R- "Sí. Quiero hacer algún día un proyecto donde recopile a los mejores dúos de la historia del reguetón. Jowell y Randy, Wisin y Yandel, Zion y Lennox, Arcángel y De La Ghetto, Plan B... pero no solo esos, sino muchos más. Creo que la creación de los dúos en el reguetón se ha perdido un poco. Yo estoy haciendo un dúo ahora mismo también porque es una asignatura pendiente que tengo y estoy trabajando en ello junto a Jonna Torres. Es un artista de mi compañía y a finales de este mes lanzamos un mixtape de 12 canciones, Legado; Jonna es un chamaquito que tiene un estilo único y que combina muy bien con mi esencia".

P- Y de las mujeres del género, ¿te gustaría colaborar con alguna?

R- "Me encantan Cazzu, Anitta, Farina... ahora sigo buscando las que se adapten a mi estilo porque las mujeres están rompiéndolo duro en estos tiempos"

P- ¿Y de la escena española?

R- "Andamos coqueteando mucho con Omar Montes. Estamos en conversación y tengo pendiente sacar algo con él. Yo creo que puede salir un buen temazo".

P- En tu opinión personal, ¿qué piensas de la hermandad entre los artistas latinos y españoles?

R- "Pues creo que es algo que hacía ya mucha falta. Algunos productores míos son de allá y le dan siempre un toque muy bonito a las canciones. Creo que España es necesario para la estructura de un artista".

P- Hablando de tu trayectoria, tienes más de veinte años de carrera en el género. ¿Se puede considerar que estás dejando un legado en el reguetón con tu estilo?

R- "Siempre falta algo por dar. Estoy muy agradecido con los medios, los fanáticos y conmigo mismo. Pero yo siempre pienso que se puede dar un poco más. No es que me estanque en el perfeccionismo, pero siempre pienso en hacer la siguiente canción mejor que la anterior. Hay exigentes que no sacan nada ni consiguen lo que querían, pero yo soy exigente conmigo en el sentido de que salga lo que salga tiene que superar lo anterior. Vinimos a crear".

P- Para despedirnos, ¿vendrás a España este año?

R- "Este año aún no sé pero en 2022 seguramente esté por allá. He visitado mucho España desde el 2012 y ahora siento que ya toca volver".