Melias (HIT y Réplica) y Abe, los jóvenes tiktokers de 20 y 18 años, presentan su segundo sencillo "Nada más" para consolidar su proyecto musical de manera oficial, y más después del éxito del primer lanzamiento, "Pruébame a mí". Los influencers llegan pisando fuerte y dan el salto de TikTok a la industria musical para ofrecer una propuesta fresca de cara al verano. Hablamos con ellos sobre esta nueva etapa, su viralización en redes sociales e incluso las polémicas que envueven a los influencers en época Covid.

"Queremos que cada canción sea mejor que la anterior" Acabáis de estrenar "Nada más", ¿estáis contentos con el recibimiento de la canción? M: "Sí, es una canción distinta porque estamos tratando de que cada raíz tenga su rama y su esencia. Yo creo que está muy bien porque así mostramos varias facetas y estamos muy contentos con el recibimiento". A: "En la música como tal llevamos más tiempo pero sacando temas llevamos muy poco. Queríamos plantearnos una meta y empezar a conseguir esa base de gente que ya nos mire como artistas". M: "Yo sacaba música antes de empezar en TikTok pero lo escuchaba solo mi mamá y mi abuela (risas)". Tenéis más de un millón y tres millones de seguidores en TikTok. ¿Por qué el salto de las redes a la música? A: "Porque realmente es lo que nos llena y nos gusta hacer, entonces cuando conseguimos la meta nos dimos cuenta que era nuestro objetivo real. Todo va en base a las oportunidades que tengas, si no nos hemos lanzado antes era porque no teníamos ni la facilidad ni la ayuda que tenemos hoy". ¿Y teníais claro que queríais hacerlo juntos? En TikTok, por ejemplo, sois independientes el uno del otro. M: "Sí, lo que pasa que a él le empezó a gustar desde hace poco. Entonces, en teoría yo iba a lanzarme a la industria solo, pero luego Abe empezó a interesarse y a aprender un montón entonces dijimos de unir fuerzas". ¿Qué proyectos tenéis pendientes en esta nueva faceta vuestra? A: "Sacar música como locos". M: "Queremos sacar cada canción mejor que la anterior. Hemos sacado "Pruébame a mí", ahora "Nada más" y en junio viene otra que queremos que sea mejor que la de mayo. Por ahora, con lo de la música estamos a tope para sacar todas las canciones que tenemos guardadas". ¿Y alguna colaboración que os haga ilusión? M: "Estamos tratando de conseguir colaboraciones muy tochas... pero no puedo decir nada. La de junio, por ejemplo, es con un artista que no es conocido pero tiene potencial entonces estamos muy ilusionados. La canción se llama "El cuento" y es con Papi PR. No es muy conocido, pero yo le veo proyección y él a nosotros también. Daddy Yankee utilizaba esa estrategia de juntarse con artistas nuevos". Hablando de Daddy Yankee, ¿qué música soléis escuchar? A: "Yo escucho mucha música triste aunque no lo parezca. Me gusta mucho Beret, Aitana, Myke Towers, Jay Wheeler... de ese rollo. Pero si estoy en una fiesta pues trap y reguetón". M: "Yo voy por épocas, ahora solo escucho pop en inglés como Ariana Grande, Olivia Rodrigo, Justin Bieber... estoy con el inglés a tope". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de Melias �������� (@meliasoficial)“ “

"Lo importante para viralizarse en TikTok es la personalidad" Hablando de vuestra viralización en TikTok, ¿cómo ocurrió esto? A: "Yo creo que al final es lo que tú buscas. Nunca hemos tenido un boom de un día para otro, ha sido en un plazo de dos años, con mucha constancia para subir vídeos, la originalidad, la dedicación...". M: "Yo te cuento la historia. Yo subía covers a Instagram y una vez conocí a una persona que me enseñó que lo que tienes que hacer es ser diferente. ¿Cuántas personas hay que hacen covers con la guitarra? Millones. Entonces, a partir de ahí empecé a ver las cosas de otra manera, porque desde que me enseñaron eso, siento que no soy igual a los demás, ni en la música, ni en lo personal, ni en nada. No quiero ser igual a nadie y cuando todo el mundo hace algo, yo no quiero hacerlo. Es que no me gusta ni compartir un tema viral... así que empezamos a hacer contenido más original en TikTok y de ahí nuestro crecimiento en redes sociales. Empezamos en verano de 2019 y ahora hemos llegado hasta ahí. Puedes tener suerte de que se te viralice un vídeo, pero para crecer en TikTok se necesita constancia". O sea que hay que tener también un poco de talento para TikTok, ¿no? M: "Sí, hay que tener talento, pero sobre todo es la personalidad, más que el talento. Yo conozco personas que ni bailan ni cantan ni nada, pero solo su manera de ser hace que se vuelvan famosos". A: "Hay que tener la chispilla esa de tiktoker. Nosotros tenemos una amplia gama de vídeos diferentes". Me imagino que ser constante en las redes y atraer tanto público requiere mucha dedicación y, ahora si hacéis música, más aún. ¿Tenéis tiempo también para hacer otras cosas? M: "Mi mayor tiempo lo invierto en mi trabajo y en mi novia, no tengo nada más". A: "Yo lo dedico a hacer contenido y de fuera de las redes pues me gusta mucho escribir, dedicarle tiempo a la familia... aunque este trabajo al final es una dedicación de 24 horas". “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de - ƛ Ɓ Є ~ (@abe.oficial)“ “ Y la pregunta del millón que todos quieren saber... ¿se puede vivir de TikTok? M: "Sí se puede, de las redes sociales en general". A: "Tú tienes que plantearte sobre todo que hay una inversión, porque igual una empresa se queja de que cobramos X por un vídeo que dura 15 segundos, pero tiene que tener en cuenta todo lo que hemos luchado para llegar hasta ahí. Aunque sea un vídeo de 15 segundos, nos van a ver millones de personas. Nos dicen mucho que no es un trabajo de verdad... ¿y eso qué tiene que ver? Sí que es un trabajo de verdad". M: "En resumen, se puede vivir de TikTok, pero no de un día para otro, y tienes que mantenerte, por supuesto. Ser tiktoker es un trabajo y si le dedicas tiempo puedes llegar a vivir muy bien de TikTok o de Instagram".