Khea: "No sabemos cuando va a salir, pero estuvimos haciendo musiquita con Lola Índigo"

“Wacha” y “Muriéndome” (dentro del disco de Duki Desde el fin del mundo) han sido todo un éxito en listas y reproducciones. Khea está imparable. No deja de sorprendernos con colaboraciones con grandes artistas como Nicki Nicole, Bad Bunny y ahora Lola Índigo. El rapero ya está acostumbrado a moverse en grandes ligas, pero en esta entrevista nos demuestra que todavía tiene los pies en la tierra.

El argentino nos ha confirmado que ha estado trabajando con la ex concursante de Operación Triunfo y que piensa en un futuro disco con Duki. Pero mientras todo esto llega, dice estar inmerso en su próximo proyecto, que lo está llevando por distintas ciudades de Estados Unidos como Los Angeles o Miami. Aunque con lo que realmente sueña Khea es con el fin de la pandemia y poder empezar a girar. "Solo sé que tengo muchas ganas de ir a España, porque al final nunca he ido". ¡Aquí te estamos esperando!

P: ¿En qué estás ahora?

R: Vengo de Los Ángeles de grabar un video y de hacer un par de sesiones de música. Ahora estoy en Miami también trabajando. Tengo sesiones de fotos, y bueno, todas esas cosas que hacen los artistas.

P: ¿Estás ya metido de lleno en tu próximo disco?

R: Estoy con algo en la cabeza sí, pero tampoco te puedo adelantar mucho.

P: Has conseguido un éxito tremendo en poco tiempo. ¿Se han cumplido tus expectativas con creces?

R: Sí, pero el tema es que cada vez empiezas a soñar más en grande. Eso es lo bueno de esto. Te das cuenta de que lo que pensaste en un momento no estaba tan lejos, y que como llegaste a una meta, esa meta te hace encontrar otras muchas. Luego tú eliges hacia donde quieres ir. A lo mejor llegas a la meta y piensas: no siento que esto es para mí. Entonces, tomás otro camino. En mi caso, siento que estoy haciendo lo que vine a hacer acá. Más allá de que tenga que hacer cosas que no me gustan tanto, pero en general es lo que me gusta y lo disfruto. Estoy satisfecho. Puedo ver mi éxito, pero esto me hace querer crecer más y expandirme más, tanto profesionalmente como personalmente.

P: ¿Consideras que has tocado la cima?

R: No, no sé ni siquiera cual es la cima en realidad.

P: ¿Uno se acostumbra rápido a las cosas grandes?

Sí, acostumbrado ya estoy. Estoy acostumbrado a viajar, a que sí hay una gira tengo que estar 3 o 4 meses fuera de casa. Ya sé lo que es perder vuelos, viajar bien... Sé lo que es venir a Estados Unidos sin un peso y lo que es venir más cómodo. Pasé por muchas etapas, entonces como que también hay un ciclo donde maduras y evolucionas. Empiezas a tomártelo con más calma y con la mente más fría.

P: Y de las cosas pequeñas, ¿cuáles echas de menos?

R: Sinceramente no tanto, porque con esto del Covid he estado mucho tiempo con mi familia en casa. De vez en cuando extraño cosas, pero muy poco. Como que siento que me pasó lo que me tenía que pasar. Una vez que aprendes a ver eso, no sé que tanto puedes extrañar. Bueno, antes estaba en la esquina con mis amigos y no me importaban otras cosas que hoy me importan, pero como que a la vez todo tiene su tiempo. La vida te lleva para donde tenés que ir y ya.

P: Duki nos dijo que estabais hablando de disco juntos. ¿Cuánto hay de cierto en esto?

R: Ah, ¿el Duki fue? ¿Estuvo hablando para España? Bueno, la verdad es que venimos hablando hace ya un buen tiempo de hacer un disco juntos los Hit Boys, y muy seguramente pase. Así que sí, va a pasar. No sé cuando todavía, porque hay que sentarse, hablar las cosas más seriamente, pero va a pasar.

P: Has dicho que lo sientes como tu hermano. ¿Hasta que punto llega vuestra confianza?

R: Con él tuve muchas experiencias personales que nos hacen tener la relación que tenemos hoy, más allá de lo laboral. Aunque también en lo laboral a la gente le gusta mucho vernos juntos. Eso se nota.

P: ¿Eres un fanático del freestyle, no?

R: Sí, hago freestyle. Soy freestyler, pero mucho más para componer. Es decir, Khea no nace de las batallas de gallos como muchos otros de mis colegas. Yo salí directamente sacando música.

P: ¿Has seguido la última FMS?

R: Sí, a veces en Instagram me aparecen los mejores momentos y los veo. Mi favorito es Bnet. Me parece que está reloco y le banco mucho su manera de rapear. Tiene una actitud que está muy buena.

P: ¿Te consideras un precursor en el género trap argentino?

R: Sí, en un momento, cuando explotó todo, salimos como cuatro… Obviamente todo lo que pasó en la música argentina tuvo sus etapas. En realidad, el rap en Argentina viene de hace un montón y fue evolucionando. Apareció El Quinto, las batallas y decantó en un género musical, en un movimiento. Creo que me siento parte de haberlo hecho más global. Me siento totalmente responsable de expandirlo. Duki, Cazzu, Paulo… Creo que fuimos unos pilares fundamentales para que el género en Argentina hoy esté como está. La realidad es que en la actualidad salen cada vez más artistas de mi país con reconocimiento afuera. Es increíble que Argentina hoy esté tan bien situada musicalmente, pero hay que seguir trabajando por ello.

P: ¿Has dado un giro a tu estilo? ¿Parece más rockero, no?

R: Sí, estoy más punky. De hecho, estamos viendo si sacar una versión live que hice. Son tres temas y justo el último es como muy rock. El rock fue muy partícipe de mi vida, y además, en Argentina la esencia de la música es el rock. En todo el mundo nos tienen como rockeros. Yo arranqué con el trap, que es mi raíz, pero hace un tiempo ya que decidí empezar a hacer distintos géneros y no encasillarme. Al final, experimentar con la música. En un punto, está todo inventado ya y solo nos queda inventar algo nuevo o con lo que esté inventado renovarse. Siempre estoy en esa búsqueda y creo que desde fuera se ve.

P: Aquí lo acaba de hacer C. Tangana…

R: El disco que acaba de sacar C. Tangana, yo te juro que dije: ‘¡Qué hijo de p… este puchito!’ Porque yo tenía muchas ganas de hacer un tema con Calamaro. Y vi que lo sacó y lo aplaudí, pero por dentro fue como: ah, yo quería hacer un tema con él. No digo que no lo pueda hacer, pero claro Tangana fue el primero. Fue increíble y ese disco se merece un Grammy. Yo a Puchito lo sigo desde hace mucho. Antes de que sacase mi música, yo veía entrevistas de él. A los 15 años lo seguía a él y a Agorazein. Me parecía tremendo como se manejaba, la actitud que tenía frente a todos, su visión frente a la música. Y bueno, cuando sacó este disco pensé: este chaval está muy mal de la cabeza, pero a la vez muy bien… Así que lo respeto y admiro mucho. Me parece un referente.

P: Hay rumores sobre una posible colaboración con Lola Índigo, ¿qué hay de cierto?

No sé si lo puedo decir, pero sí, estuvimos trabajando con Lola. No sabemos cuando va a salir, no sabemos nada, pero estuvimos haciendo musiquita con la niña Lola.

P: ¿Cómo ves a las mujeres dentro de la escena?

R: Sinceramente, me parece increíble lo que está pasando. En un punto fue una lucha interna de ellas con el género que hoy está dando frutos y es la demostración de la perseverancia. Desde un principio, nunca tuvo que haber pasado eso de que el género urbano siempre fue un poco más tirado para el hombre todo el tiempo. No sé si decir la palabra machista… Hoy ver que la voz de las mujeres es parte muy protagonista del género urbano me parece genial. Las felicito y me llena de alegría ver que están saliendo muchas artistas mujeres con mucho talento, con algo para decir y que demuestran que más allá de las diferencias hay que generar una igualdad. Me llena de orgullo y estoy muy contento con lo que está pasando.

P: ¿Tienes planeada gira pronto? ¿Vendrás a España?

R: No sé… Estamos armando planes, pero con todo esto que está pasando no hay nada seguro. No sé como está el tema de la vacuna… Solo sé que tengo muchas ganas de ir a España, porque al final nunca he ido. El único lugar que toqué fue Ibiza en el 2019 y nunca tuve la posibilidad de hacer la gira allá porque pasó esto del Covid.

P: ¿O sea que es una espinita clavada para ti?

R: Exacto. Quiero, necesito ir ya. Me encantaría ir lo más pronto posible.