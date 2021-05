La industria del cine exige a los Globos de Oro diversidad, integración y transparencia

Tanto es así, que el pasado 21 de febrero, The Angeles Times publicó un reportaje donde hacia hincapié en los puntos más oscuros del funcionamiento de los Globos de Oro. Entre cosas, se contemplaba incluso la entrega de regalos y viajes por parte de las productoras a los miembros que tenían que votar las películas y series. La 78 edición de estos galardones se celebró rodeada de polémica y fue entonces cuando la junta directiva se comprometió a reformar el funcionamiento de la organización. De forma que el organismo se ha visto presionado a votar reformas para ampliar su membresía con el objetivo de que sea más inclusiva. También se habló de una mayor transparencia en los procesos de admisión. "El voto abrumador de hoy para reformar la Asociación reafirma nuestro compromiso con el cambio", dijo el presidente de la HFPA, Ali Sar, en un comunicado.

““The HFPA is an organization that was legitimized by the likes of Harvey Weinstein to amass momentum for Academy recognition and the industry followed suit..."



Scarlett Johansson Urges Industry to ‘Step Back’ From the HFPA https://t.co/HrG9cGOL6h via @variety“