Como si se hubieran puesto de acuerdo para alimentar el hype y elevarlo a niveles insospechados, Myke Towers y Duki han decidido sacar disco a la par. Esta semana ha vivido el estreno de muchos artistas, pero dos de ellos son los que te mencionamos sobre estas líneas. El rapero argentino, que concedió una entrevista en exclusiva a PlayzTrends para desvelar los detalles de Desde el fin del mundo -su último proyecto musical-, confiesa que "Es un disco al cual yo le puse mucho amor y mucha responsabilidad, además de respeto. Justamente es tratar de volver a ponerme a prueba a mí para ver qué puedo lograr y contarle un cuento o una historia a la gente que me escuche".

10.39 min Entrevista con Duki en Playz sobre su nuevo álbum, 'Desde el fin del mundo'

Lyke Mike fue el nombre escogido por el intérprete de "Cuenta" para lanzar su esperado álbum. "Estoy loco por que descubran parte de mi historia hecha música", confesba en redes sociales. Una de las canciones de este proyecto es "Mírenme ahora". Por otra parte, “Madre Mía” es lo nuevo de Tatiana Delalvz esta vez en colaboracion con Lérica y Ptazeta. El trio artístico nos ofrece en esta colaboración una explosión de ritmos con la esencia urbana y flamenca que les caracteriza. ¿Cuál de ellas se convertirá en la banda sonora de nuestro verano?

Si te gustan los ritmos latinos, no te pierdas "EL PONY", el último tema de Daddy Yankee; el lanzamiento de Daviles de Novelda en "Me ve como un amigo" o el reencuentro de Natti Natasha y Becky G en "Ram Pam Pam". Y si eres más de popo y flamenco, apunta los lanzamientos que se han marcado C. Tangana y Antonio Carmona en "Me Maten"; el esperado remix de The Weeknd y Ariana Grande en "Save your tears"; "Serena Williams", lo nuevo de Kaydy Cain y Kabasaki; "Nudes", de Veintiuno y Chica Sobresalto; "Amor y Guerra", la collab entre Original Elías y Micky G; "Doble o nada", lo nuevo de Nerea Rodríguez o "Duele", de Álvaro de Luna. ¿Cuál es tu favorito?

"Cascada" - Duki

"Mírenme ahora" - Myke Towers

"EL PONY" - Daddy Yankee

"Me Maten" - C. Tangana y Antonio Carmona

"Ram Pam Pam" - Natti Natasha y Becky G

"Me ve como un amigo" - Daviles de Novelda

"Save your tears Remix" - The Weeknd y Ariana Grande

"Serena Williams" - Kaydy Cain y Kabasaki

"Nudes" - Veintiuno y Chica Sobresalto

"Amor y Guerra" - Original Elías y Micky G

"Doble o Nada" - Nerea Rodríguez

"Duele" - Álvaro de Luna