Álvaro de Luna: "Mi próximo disco es una especie de viaje personal e íntimo por las etapas del amor"

Quizás lo conozcas por canciones como "Indios y vaqueros" o por formar parte del grupo Sinsinati. Álvaro de Luna lleva, según confiesa, alrededor de diez años componiendo, pero no fue hasta finales de 2020 cuando decidió lanzar "Juramento eterno de sal", su primer single en solitario. Un tema que no deja de escalar puestos en las principales listas del país y que es una de las claves de un álbum donde se detalla a la perfección las distintas etapas por las que pasamos durante una relación.

"El día anterior al estreno estaba súper nervioso. Apenas dormí y me pasé muchas horas inquieto, pero lo viví sin miedo y con muchísimas ganas. Desde que la tuve en mi poder no veía el momento de sacarla, así que cuando salió y vi el recibimiento que obtuvo fue absolutamente increíble". Un sentimiento que llega tras lanzar un videoclip grabado en Portugal, tal y como indica su letra. Un lugar que traslada a su autor -y a muchos de los oyentes que se sumerjan de lleno en su historia- hacia una sensación de nostalgia y melancolía ante una relación que llegó a su fin, pero no sin antes habiéndola reído, vivido y disfrutado.

"El disco es un viaje personal e íntimo sobre las etapas del amor" El confinamiento fue un momento de incertidumbre para medio mundo y el parón de la industria discográfica nos alejó de los conciertos y la música en directo, pero permitió que artistas de ambos hemisferios lograsen alcanzar una introspección que trajo consigo la consecución de nuevos temas, álbumes y proyectos. Es el caso de Álvaro de Luna: "Todo esto pasó durante el confinamiento porque teníamos todos muchísimo tiempo, así que me puse a componer", apunta el artista. "Empecé con varias canciones que aún no han salido, porque “Juramento eterno de sal” fue de las últimas que compuse. Entonces comencé a escribir canciones que hablaban de cosas diferentes a las que yo componía para Sinsinati. Fueron saliendo una detrás de otra como contando un proceso, así que tuve la necesidad de unirlas y sacarlas como un nuevo proyecto. Es una especie de viaje personal e íntimo sobre las diferentes etapas del amor: desde que empiezas a enamorarte hasta el momento más álgido y cuando luego todo se desmorona. Por eso creo que es un disco al que le tengo tantísimo cariño. Le he puesto mucho amor y le he echado muchísimas horas", concluye. Cuando compones, ¿siempre lo haces en base a tus experiencias? Con Sinsinati, aunque contaba experiencias propias, lo dejaba más en el aire. Ahora sin embargo cuento experiencias propias un poco más implícitas. En ningún momento he querido coger historias de nadie, pero porque en realidad tengo muchas cosas que contar, así que de momento me basta con eso. Aunque haya parte de ti en todas ellas, ¿cuál dirías que es tu canción más personal? Son todas muy personales, pero creo que a la que más cariño le tengo es a una balada que hay en el disco, porque me salgo de lo que estoy acostumbrado a hacer. Es una canción que literalmente compuse a moco tendido en cuestión de media hora. Hay muchos artistas que confiesan que les da mucha vergüenza hablar abiertamente sobre sus sentimientos pero que no les cuesta nada plasmarlos en una canción. ¿A ti te ocurre? Soy una persona bastante reservada, entonces en el momento en el que más cómodo me siento para contar lo que quiero decir, lo hago escribiendo. Además, literalmente, con papel y boli porque no me gusta nada escribir en el teléfono. Soy de los que sigue escribiendo las canciones a mano.

"Creo que con la cultura, los políticos no se terminan de posicionar" Mucha gente te conoce como "Álvaro de Sinsinati". ¿Te ha costado romper con eso? Al final es algo que forma parte de mí, que me ha puesto en el mapa y le tengo muchísimo cariño. Es más que obvio que cuando las cosas que amas y que quieres tienen fecha de caducidad, es complicado. Al final, cuando empiezas a encontrarte a gusto y a hacer lo que te mola personalmente, es el momento donde comienzas a sentir esa liberación. Ese sentimiento de pena empieza a desvanecerse. ¿Crees que ahora que has roto un poco con tu trayectoria en la banda has conseguido acercar el mensaje de tus canciones un poco más a tus seguidores? Yo creo que sí. Sobre todo creo que soy mucho más honesto a la hora de escribir canciones. Al final no dejo de abrirme para que la gente me conozca un poco más. Participaste en La Voz. ¿Crees que quien sale de este tipo de talent sufre prejuicios? Obviamente, me siguen haciendo referencia al programa. En mi caso por ejemplo fue algo muy significativo, porque marcó un antes y un después conmigo personalmente y acabó influyendo en el proyecto de Sinsinati. Pero creo que en La Voz no pasa tanto como en OT, a pesar de que ambos sean formatos musicales. Operación Triunfo tiene un fandom distinto y se relacionan contigo de manera diferente. Una vez sales del programa, tu trayectoria se guía por lo que haces en la Academia. El día 31 vuelves a los escenarios gracias a Inverfest. ¿Cómo ves que se están llevando a cabo los conciertos presenciales? ¿Crees que la cultura es segura? Considero que es una de las cosas más seguras que se están haciendo ahora mismo. Si te digo la verdad, me parece una iniciativa espectacular ya no solo para los artistas, sino para todo el equipo que tenemos trabajando con nosotros. En realidad hay muchísimo trabajo detrás de un concierto, así que es algo que debemos ir recuperando poco a poco. Lo bonito es que se siga apoyando la cultura, porque durante los meses de encierro para nosotros fue, aparte de un placer, un momento donde nos sentimos obligados con el resto de la gente. Es el momento de recibir ese apoyo ahora que de momento se puede ir concierto. Creo que los políticos no se terminan de posicionar. No se involucran del todo porque mira, yo volví a Madrid en tren y muchas veces he estado sentado con gente que no conocía sin guardar la distancia de seguridad. En aviones pasa exactamente lo mismo, en el metro igual… Ni qué decir de las Navidades en Sol. Y nadie se pronuncia en contra de eso ni limita este tipo de cosas.