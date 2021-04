Becky G y Natti Natasha se reencuentran en "Ram Pam Pam"

Hace casi tres años desde que "Sin Pijama" nos sorprendió por completo. Becky G y Natti Natasha anunciaban un proyecto que ninguna esperó que alcanzase tal dimensión. Su primer tema ronda los 2.000 millones de streams en plataformas como YouTube, así que no nos extraña que unos años después, ambas hayan querido reencontrarse en los estudios para lanzar lo que podría convertirse en el hit del verano: "Ram Pam Pam".

Y si no te habías dado cuenta, durante los primeros segundos del videoclip, Prince Royce hace acto de presencia . Lo mismo hizo con "Sin Pijama", así que no es de extrañar que ambas intérpretes hayan querido hacer un homenaje a uno de los mayores éxitos de su carrera recuperando detalles tales como este . ¿Habrá algún mensaje más que aún no hayamos descifrado?

Letra "Ram Pam Pam"

What you gonna do?

Si a la relación ya le di undo

No vuelvo a cometer errores

Y menos con alguien así como tú

Que me trata feo

Ya no me pongo triste si no te veo

Tú mismo te la buscaste

Y ya mi corazón no te ruega, se vuelve ateo

Y tengo un novio nuevo que me hace

Ram-pam-pam-pam-pam

Ram-pam-pam-pam-pam

No me busques, que aquí no queda na', na' de na'

Me hace

Ram-pam-pam-pam-pam

Ram-pam-pam-pam-pam

Tengo otro que me lleva a la disco a perrear

Mucha cadena, mucha vaina

Pero eso pa' un carajo te sirvió

Ya te pelamo' la banana

Usted tuvo una reina en frente, pero no la vio

Aquí está heavy la demanda

Eso lo sabe' tú y lo sé yo

Pero jugaste con la carta que no era

Y ahora tu jueguito ni lo viste, se jodió

Ram-pam-pam, cerramo' la reja

Mami didn't raise no pendeja

Ahora tengo la' pestaña', mira las ceja'

Dile a tu amigo que te aconseja

Que no me escriba', ya yo tengo pareja

Estás viendo a todo' estos aquí

Están haciendo fila todito' pa' mí

Quieres negarlo, lo sé, ya entendí

Estoy mejor sin ti

Y ahora mi culo hace

Ram-pam-pam-pam-pam

Ram-pam-pam-pam-pam

No me busques, que aquí no queda na', na' de na'

Me hace

Ram-pam-pam-pam-pam

Ram-pam-pam-pam-pam

Tengo otro que me lleva a la disco a perrear

DJ, súbelo, oh-oh, súbelo, oh-oh

Que esa música me encanta

DJ, súbelo, oh-oh, súbelo, oh-oh, porque

Ram-pam-pam

Ya tú sabe'

Te quedaste afuera, te boté la llave

Ahora tengo a otro y más rico me cabe

Ya tú sabe' amargo y él más rico y suave

Ya te dije adió', la nena se rebeló

No te quiero, man, en el pasado se quedó

Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj

Ahora me voy pata abajo y llego cuando quiero yo, yeah

Llora, nene, llora, llora

Todo el mundo tiene reemplazo

Llora, nene, llora, llora

Eres un atraso

Y ahora tengo un novio nuevo que me hace

Ram-pam-pam-pam-pam

Ram-pam-pam-pam-pam

No me busques, que aquí no queda na', na de na'

Me hace

Ram-pam-pam-pam-pam

Ram-pam-pam-pam-pam

Tengo otro que me lleva a la disco a perrear

DJ, súbelo, oh-oh, súbelo, oh-oh

Que esa música me encanta

DJ, súbelo, oh-oh, súbelo, oh-oh, porque

Ram-pam-pam (Natti Nat, yeah-yeah)