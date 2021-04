El fin de una era. Con este trágico lema podríamos catalogar el cierre de Yahoo Respuestas. Millones de personas lo han utilizado como método para solventar las cuestiones más importantes de su vida. Porque... ¿qué mejor que preguntar al mundo si la cocaína lleva gluten? ¿Por qué acudir a un especialista cuando puedes hacer caso a los consejos de gente bienavenida de la que desconoces por completo su identidad? La década de los 2000 llamaba a nuestra puerta cuando esta plataforma comenzó a formar parte de nosotros, así que no nos imaginamos mejor manera de rendirle homenje que recordando los hilos más hilarantes de su historia.

No hay nada como preocuparse por la salud , en eso puede que estemos todos de acuerdo. "Soy celiaca y últimamente mis amigas al salir de fiesta están tomando cocaína. Yo también quiero tomar, pero tengo miedo de que tenga gluten y me dañe la salud ". Quizás esta cuestión, incluida en el tag de "Dieta y vida sana", evidencie la necesidad que tiene el ser humano de basarse en experiencias de sus semejantes para tomar decisiones relevantes en sus vidas.

Quien no haya hecho búsquedas en internet relacionadas con algún síntoma médico... que tire la primera piedra. Porque no hay nada como comprobar que, según tus buscadores de referencia, ese sarpullido inofensivo que tienes en la mano podría ser sinónimo de muerte fulminante . Yahoo Respuestas adoptó el rol de doctor ante las incesantes consultas de los usuarios. ¿Cómo cambio el color de ojos? ¿Cómo despertar una pierna dormida? ¿ Es bueno beber gasolina ? Por surrealista que parezca, estas preguntas fueron una realidad hace apenas unos años.

"Al imprimir un gif... ¿sale la imagen congelada?"

De nuevo, muchas de las preguntas se viralizaron no por su ingenio, sino por la originalidad de las respuestas de multitud de usuarios que no dudaron en volcar todo su empeño en desentrañar lo más profundo de misterios tales como "¿por qué mi novia es tan fea?" o... "¿cómo cambiar el color de ojos?": "Masajéalos con fuerza (rojos); golpéate muy fuerte (morados); no duermas (grises); pintura (el que tu quieras). Porque quien no encuentra soluciones para su vida... es porque no quiere.