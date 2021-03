Aitana responde a sus detractores en Twitter: "Dejemos de incitar al odio"

Una vez más las redes se convierten en terreno hostil para Aitana. La cantante se ha visto nuevamente envuelta en polémica, esta vez por unas declaraciones que ha dado a la revista Esquire. "Soy feminista pero no quiero adoctrinar a nadie", estas son las palabras que han incendiado las redes y que la edición digital de la revista lleva como titular. Los tuits que posteriormente ha publicado la cantante, tratando de explicarse, han hecho de su nombre trending topic y de sus palabras un debate online.

¿Dé dónde salen las palabras de Aitana?

Vamos a poner las cosas en su contexto. La frase en cuestión es la respuesta de Aitana a la pregunta que la periodista le había formulado en relación a su último trabajo, 11 Razones: "Es un disco más empoderado. ¿Es necesario aprovechar la influencia para reivindicar algunas cosas?" A lo que la cantante responde: "No lo creo. Yo soy feminista y aprendo a diario lo que conlleva, pero me siguen muchas niñas y no me gusta dar mi opinión porque no quiero adoctrinar a nadie. Aunque sí intento ser cautelosa, evitar el machismo y no cosificar a las mujeres en mis canciones. Eso sí lo cuido mucho."

“Sabéis lo mucho que fomento la igualdad y el feminismo para que llegue al máximo de personas posibles. Supongo que las personas que me siguen y me conocen sois conscientes de lo implicada que estoy al respecto. Dejemos de incitar al odio, por favor.“ — Aitana (@Aitanax) March 25, 2021

En concreto, lo que peor ha sentado en Twitter ha sido la utilización del verbo "adoctrinar". A Aitana le empezaron a llover las críticas por haber usado ese término, y finalmente tuvo que aclarar la situación con el siguiente tuit: “Sabéis lo mucho que fomento la igualdad y el feminismo para que llegue al máximo número de personas posibles. Supongo que las personas que me siguen y me conocen sois conscientes de lo implicada que estoy al respecto”, comenzó Aitana.

“Y desde luego dejar claro que el feminismo no es un ningún adoctrinamiento, es un movimiento.“ — Aitana (@Aitanax) March 25, 2021

La artista reclamó que se deje de “incitar al odio, por favor.” Además de intentar aclarar su posición al respecto, zanjando con otro tuit el malentendido: Y desde luego, dejar claro que el feminismo no es un ningún adoctrinamiento, es un movimiento”, concluyó.

Hay que tener en cuenta que la catalana publicó durante el 8M un tema dedicado a las víctimas de la violencia de género: "Ni una más", por el que ha recibido críticas muy positivas. Una canción con la que demuestra que el feminismo es un tema que le preocupa en su día a día.