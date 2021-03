Los fans del "Trío Calavera" están de enhorabuena. Y no es para menos, pues uno de los combos favoritos del rap en español, Natos, Waor y Recycled J, presentan "NOSOTROS" para anunciar la vuelta de Hijos de la Ruina Vol. 3 el próximo 13 de abril. El ansiado regreso no ha dejado a nadie indiferente y la reacción por parte de sus fieles seguidores no se ha hecho esperar.

Más de una década haciendo historia Tras la publicación de una foto del trío en la cuenta oficial de Natos y Waor el pasado mes de noviembre, saltaron todas las alarmas sobre su posible regreso. Lo cierto es que ya ha pasado casi una década desde que Hijos de la Ruina hizo historia en el rap de nuestro país, pero parece que sus temas siguen calando a más de una generación. En 2016 volvieron para presentar Hijos de la Ruina 2, convirtiéndose otra vez en los reyes indiscutibles del panorama. Incluso ha habido tiempo para la nostalgia y para recordar aquel temazo de 2016 que se abría paso como todo un clásico del rap en español: "Carretera". Y es que muchos fanáticos se han dado cuenta del guiño al videoclip de "Carretera" en este primer adelanto, donde imitan la icónica escena de este tema. Ahora, 4 años más tarde y en plena pandemia, vienen pisando más fuerte que nunca y vuelven a cumplir su palabra con la tercera entrega. Como no podía ser de otra manera, el disco saldrá el próximo 13 de abril que, por supuesto, cae en martes 13. “ha salido el volumen 3 de hijos de la ruina y yo sin superar canciones del volumen 1“ — carmen:) (@carmenalmarazz) March 11, 2021 “Aprendimos solos la palabra y el honor, construimos nuestro imperio de cartón.

No nos ronca ni Dios

Somos Hijos de la Ruina, cabron �� pic.twitter.com/1DPc968pEc“ — María✨ (@mxrix_9) March 11, 2021 “Quería twittear alguna frase del nuevo tema de Hijos de la Ruina pero no sé cual poner porque todas las barras son JODIDAMENTE PERFECTAS“ — ���� ���������� ⚡️ (@AnnieOffTheWall) March 11, 2021 “Hijos de la Ruina 3 me hace sentir un poquito mayor la verdad..... con 14 años era lo que escuchaba con mis colegas de fondo en el parque por las tardes - noches...“ — lokahi �� (@clauugerman_) March 11, 2021 “El grupo perfecto no exis..



HIJOS DE LA RUINA NANANANAAAAAAAAA pic.twitter.com/0My6Tj5lls“ — Javato Jones (@mdoxss) March 11, 2021 “Hijos de la ruina, god bless. pic.twitter.com/hneSncBdql“ — ��️ (@Alvxritxx__mdz) March 11, 2021 “que en hijos de la ruina 3 han hecho un guiño a carretera, no puedoooooo, 2016 ha vuelto pic.twitter.com/R1zLjm52oc“ — �������������� (@tortugamarina_) March 11, 2021 “Cuatro años después la misma mierda... Hijos de la Ruina Na Naaaaa@NatosyWaor @Recycled_J #HijosdelaRuina3

���������� pic.twitter.com/VwNX4Z5Pwy“ — ���� ���������� ⚡️ (@AnnieOffTheWall) March 11, 2021