Si hace unos días conocíamos la noticia de que Game of the Dragon, precuela de la exitosa serie Game of Thrones, comenzaría a grabar las primeras escenas en abril de 2021, ahora vuelve a estar en boca de todos gracias a las últimas declaraciones realizadas por Olivia Cooke, una de las estrellas del elenco. Según confirmó a Telegraph, el nuevo proyecto habría erradicado cualquier violencia contra la mujer. Es decir, los productores parece que han garantizado un contenido sin violencia machista, tal y como apunta Cooke al citado medio.

"No me sentiría a gusto participando en algo que muestra una violencia enorme contra las mujeres sin razón alguna solo porque quieren volverlo provocador y atraer espectadores. He sido lo bastante afortunada como para leer el guion antes, y ha cambiado un montón desde las primeras temporadas. No creo que estuvieran en sus cabales si incluyeran cosas así ahora mismo", concluía la intérprete. Unas palabras que no han pasado desapercibidas ante los miles de usuarios que esperan con ilusión el regreso de uno de los mayores éxitos de HBO. De hecho, Olivia dará vida a Alicent Hightower, reina de Poniente. Un personaje que, tal y como adelanta, es posible que aparezca más empoderado que nunca.