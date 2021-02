Si eres fan de Juego de Tronos, estás de enhorabuena. Después de pasarnos dos años sin contenido de la saga tras finalizar la octava y última temporada, HBO ha confirmado que House of the Dragon, la precuela de GOT, comenzará a grabarse el próximo mes de abril. Un acontecimiento que han revelado los propios creadores de la serie y que ha traído consigo reacciones de todo tipo. ¿Dónde se ubicarán los nuevos escenarios? ¿Quiénes formarán parte del reparto? ¿Se baraja alguna fecha de estreno? Esto es todo lo que sabemos sobre su vuelta a la pequeña pantalla.

Con motivo de ver ampliado su catálogo de series, la plataforma de streaming - según confirma Deadline - desarrolló cinco ideas de precuelas distintas . Incluso llegaron a desarrollar sus respectivos guiones y dieron como resultado un piloto, pero no lograron salir adelante. Fue en ese momento cuando HBO encargó de forma directa que los creadores de Game of Thrones desarrollaran House of the Dragon .

Primeros actores confirmados

Es cierto que todavía quedan muchos detalles por conocer, pero las primeras revelaciones nos llevan de forma directa al reparto. Según confirmó HBO, será el británico Paddy Considine quien de vida al rey Viserys Targaryen. Durante los episodios, se podrá observar precisamente la historia de guerra civil de Targaryen originada 300 años antes de los acontecimientos que ya pudimos ver en las tempordas de GOT. Según reza su descripción, "Viserys es un hombre cálido, amable y decente que solo desea llevar adelante el legado de su abuelo. Pero como hemos aprendido en Game of Thrones, los hombres buenos no son necesariamente grandes reyes".

Otros personajes que ya se conocen son los de la princesa Rhaenyra Targaryen, a quien dará vida Emma D'Arcy; la reina Alicent Hightower, intepretada por Olivia Cook; el príncipe Daemon Targaryen (Matt Smith) y Aegon II Targaryen junto a la segunda mujer de Viserys, dos papeles que aún se desconoce qué actores los representarán.

