Si hace unos días te contábamos la última polémica de Marina Yers tras afirmar que no usaba mascarilla a pesar de las directrices sanitarias, ahora vuelve a estar en boca de todos tras unas stories publicadas en su perfil de Instagram. A través del típico sticker de preguntas y respuestas, la influencer daba pie a una ronda de consultas que finalizaba tras lanzar un peligroso mensaje: lo "fácil" que resulta invertir dinero cuando hablamos de casas de apuestas. ¿El problema? Que fue destapada por una tuitera al evidenciar que empleaba exactamente la misma táctica que Genissa González, otra usuaria cuyo idéntico método para llamar la atención de sus seguidores hizo saltar las alarmas.

El hilo, lanzado por @soyuncharizard, muestra claramente que ambas utilizan las mismas preguntas, el mismo texto para responderlas e incluso la misma cantidad para ejemplificar lo "sencillo" que resulta poner parte de tu dinero en la casa de apuestas en cuestión. Rubén Sánchez, Secretario General de FACUA, confirma que la organización ya ha interpuesto una denuncia al respecto: "Cualquier publicidad, a través del medio que sea, se debe indicar como tal. Sino, se puede inducir a la gente y hacerla creer que es un mensaje que alguien ha querido lanzar porque le ha ido muy bien con una empresa y le han tratado genial con un bien o servicio", indica a PlayzTrends. "Tendrían que empezar diciendo: "esto es un anuncio". Incluso usar un hashtag del tipo #publi. Es obligatorio hacerlo. La Ley de Competencia Desleal plantea que la publicidad se tiene que identificar claramente como tal. Y si no se hace, se entiende como publicidad engañosa".

Rubén Sánchez confirma que ante este tipo de estafas, lo más recomendable es " no contratar nada con ninguna casa de apuestas ": "No debemos caer en eso. Tenemos que plantearnos que quien lo anuncia, poca credibilidad deberíamos darle para cualquier tipo de publicidad de productos o servicios que lance. No es serio anunciar casas de apuestas en la coyuntura que estamos viviendo y con el enorme drama de la ludopatía".

"No se volverá a repetir por mi parte"

Tras la polémica, algunos stories desaparecieron de sus perfiles. La propia Genissa González, con casi 100.000 usuarios en su cuenta, decidió pronunciarse al respecto entonando el mea culpa: "Siento todo lo ocurrido. Decidí subir las historias porque sí es cierto que la gente gana dinero con apuestas. Pero he eliminado todo", comenzaba en su misiva. "Pido disculpas porque creo que siempre he sido sincera por mi perfil y lo seguiré siendo. A veces no tenemos conciencia de la influencia que tenemos con la gente. No se volverá a repetir por mi parte".

“Ya me jodería ser tan ridícula pic.twitter.com/Oehb74bQ2e“ — Jorge Cyrus (@jorgecyruss) February 6, 2021

Aunque hubo usuarios que aceptaron las disculpas, aún son muchos los que muestran sus reticencias ante ambos perfiles. ¿Volverán a engañar a sus seguidores? De momento, solo podemos esperar a que las autoridades pertinentes investiguen lo ocurrido y decidan, con toda la información en sus manos, si son merecedoras de una cuantiosa multa.