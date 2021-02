Demi Lovato tiene un nuevo proyecto entre manos y está más cerca de lo que parece. Parece que la actriz y cantante va en línea ascendente y recupera el transcurso de su vida con normalidad, y más después de la sobredosis que casi le cuesta la vida en 2018 con tan solo 25 años. Pero Demi no se rinde y comienza el 2021 a lo grande: aparte de su espectacular actuación en la ceremonia por la investidura de Joe Biden, Demi vuelve a la televisión para ser productora ejecutiva de Hungry, proyecto que además protagonizará para la NBC.

La actriz y cantante, de 28 años, protagonizará Hungry, una comedia de cámara única de NBC que será escrita por la creadora de la serie estadounidense Hot in Cleveland, Suzanne Martin, según informa People. Poco se sabe de la trama, más allá de que se centra en un grupo de amigos con problemas alimenticios y que se ayudan unos a otros en su búsqueda del amor y el éxito.

Además de su papel protagonista, Lovato también se desempeñará como productora ejecutiva junto a otras personalidades como Martin, Sean Hayes y Todd Milliner de Hazy Mills Productions, y Scooter Braun, James Shin y Scott Manson de SB Projects. Hasta ahora, no se sabe fecha de estreno aproximada ni en qué consistirá el personaje de Demi. ¿Estará basado en sus vivencias personales?

Bailando con el diablo

La noticia del nuevo proyecto de Lovato llega una semana después de que YouTube Originals anunciara una nueva serie documental sobre la cantante de "Sober" que se basará en la trágica noche de su sobredosis que casi le cuesta la vida. Dirigida por Michael D. Ratner, Demi Lovato se implica como nunca en Dancing with the Devil, que proporcionará "una mirada honesta a algunos de los momentos más difíciles en la vida de Lovato mientras descubre sus traumas anteriores y descubre la importancia de su salud física, emocional y mental".

Lovato ha sido muy abierta sobre sus luchas pasadas con un trastorno alimenticio. "Sinceramente, pensaba que no era real el hecho de poder recuperarte de un trastorno alimenticio que todo el mundo fingía o recaía en secreto a puerta cerrada", dice la cantante en un post el pasado diciembre donde hablaba sin tapujos de sus problemas de bulimia.

"'Seguro que vomita aquí y allá', 'probablemente nunca pueda aceptar su celulitis'... eran algunas de las cosas que solía decirme a mí misma mientras crecía. Y ahora estoy muy agradecida de poder anunciar con honestidad que, por primera vez en mi vida, mi dietista me ha mirado y me ha dicho que así es como se ve la recuperación del transtorno alimenticio", continuaba la intérprete de "I Love Me" en su cuenta oficial de Instagram. "En honor a mi gratitud por el momento en el que me encuentro ahora mismo, me he hecho una pequeña sesión de fotos mientras estaba en cuarentena este verano para mostrar mis estrías y no avergonzarme de ellas", concluía.