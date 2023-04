Carlos Alcaraz en el Godó: "Me duele no ver a Rafa en la pista"

Declaraciones de Carlos Alcaraz en el Conde de Godó donde ya entrena en las pistas de tierra batida de Barcelona. El tenista murciano defenderá su título de campeón sin presión y ya recuperado de las molestias en su mano izquierda: "Llego con mucha ilusión, no es habitual vernos jugar en España y siempre es especial. Intentaremos disfrutar y evitar las presiones" ha dicho Carlitos.

Sobre la ausencia de Rafa Nadal, aún no al cien por cien para regresar a las pistas Alcaraz reconoce que es una pena que no estén los mejores en el torneo y que le duele no ver a Rafa en la pista.

INFORMA: MERCEDES GONZÁLEZ / ELENA JIMÉNEZ