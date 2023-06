Kylian Mbappé ha asegurado que nunca ha preguntado al París Saint-Germain si le permitían fichar por el Real Madrid al terminar la temporada, confirmando que está feliz de jugar en la capitan francesa la próxima temporada, pero sin extender su contrato. "Nunca he pedido que me vendieran al Real Madrid" ha dicho Mbappé en una entrevista a la Gazetta dello Sport. El delantero causó un terrremoto mediático cuando envió una carta al club explicándole que no tenía intención de extender su contrato un año más y dejará de ser jugador del PSG en 2024.