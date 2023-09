Jordi Évole sobre su entrevista a Josu Ternera: "Me hubiesen gustado palabras mucho más conciliadoras"

A Jordi Évole le han mirado, observado y escudriñado desde todos los ángulos los últimos días. Había hablado todo el mundo de su documental 'No me llame ternera' menos él. Así que toca entrevistar al entrevistador. Lo primero es una confesión: el resultado final le ha decepcionado. "Me hubiesen gustado palabras mucho más conciliadoras, pero la realidad no es así, la realidad duele", confiesa.

Lo segundo, un mensaje a los que sin ver el resultado piden su cancelación: "Nadie le tiene que decir a nadie lo que tiene que ver o dejar de ver". Defiende que es un intento de arrojar luz sobre una parte negra de nuestra historia.