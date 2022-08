Taiwán tiene su bandera, su himno, instituciones propias, funciona como un Estado, aunque no lo es oficialmente. Solo lo reconocen 14 países, todos ellos sin mucho peso en la escena internacional. No lo hace ningún Estado asiático, y, en Europa, solo El Vaticano. En las últimas décadas, ha ido perdiendo apoyos poco a poco, a medida que China ganaba influencia en todo el mundo. El sistema taiwanés no siempre ha sido democrático. Los nacionalistas del Kuomintang, que se asentaron en la isla en 1949 tras ser derrotados por los comunistas en la Guerra Civil, instauraron, durante tres décadas, una dictadura implacable contra la disidencia.

FOTO: AP Photo/Chiang Ying-ying