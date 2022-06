Teresa Helbig és un dels grans noms de la moda catalana. Nascuda a Barcelona i filla de costurera, per les seves mans han passat dissenys que han lluït des de Letizia Ortiz a Eva Longoria. El seu lema és "Una dona Helbig mai passa desapercebuda". El que va començar per les costures d'un vestit de casament, ha acabat amb una de les carreres més consolidades en el sector tèxtil. Fa més de 25 anys es dedica en cos i ànima a la indústria de la moda i ara seu al nostre programa per repassar la seva trajectòria.