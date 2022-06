Si sou pares o mares, tiets o tietes o avis o àvies és gairebé impossible que no conegueu El Pot Petit. La seva música i els seus espectacles omplen les cases i els cotxes de tota Catalunya. Fa 10 anys que treballen pel públic familiar i actualment tenen dos espectacles en moviment: 'Les aventures del Lleó vergonyós' i 'Vull cantar i vull ballar'.

Quan dius el nom d'Ada Parellada no cal dir gaire cosa més. Fa anys que ens acompanya a través dels mitjans de comunicació i les seves receptes inspiren a moltes cases catalanes. És una cuinera creativa, amb molta tradició familiar al darrere, i una activista contra el malbaratament alimentari que ha fet d'aquesta causa la seva lluita personal.

Aquest cap de setmana arriba una de les estrenes més prometedores de l'any 'Todo a la vez en todas partes' i la Desirée De Fez ens la destaca en la seva secció de cinema setmanal.

No hi ha espectacle del director Julio Manrique que no esvaloti la cartellera teatral catalana. Sempre és garantia de bona feina, i més quan va de bracet d'un gran dramaturg com és el Marc Artigau i d'una gran executora de textos com la Mireia Aixalà. Tots dos ens visiten per presentar-nos 'Les tres germanes', un clàssic de Txékhov pel qual han rebut dos premis Max.

Després de 7 anys sense publicar noves composicions musicals, Jere torna al nostre programa per presentar-nos el seu quart disc: 'Guernica'. Amb quinze anys de carrera a les seves espatlles, el cantant de Rubí emergeix amb l'ímpetu que el caracteritza sense perdre en cap moment la seva essència pop-rock. Abans d'actuar a Madrid el pròxim 10 de juny, Jero ens interpreta en directe un dels seus nous temes: 'A cambio de vivir'.