Beatriz Flamini: "Me he llevado muy bien conmigo misma"

La deportista de élite, alpinista y escaladora Beatriz Flamini ha permanecido aislada 500 días en una cueva donde ha batido un récord mundial. Flamini ha contado cómo ha sido su experiencia en una rueda de prensa en la que ha explicado que ha respetado mucho el silencio "porque estaba en una casa que no me corresponde" y que durante ese año y medio no ha hablado sola excepto cuando grababa, aunque de vez en cuando oía alaridos de cada vez que perdía algo por un agujero de la cueva. La deportista ha señalado que todo ese tiempo se ha llevado muy bien consigo misma y ha afirmado en en ningún momento ha pensado en abandonar: "De hecho no quería salir", ha afirmado.

Foto: EFE/ Alba Feixas