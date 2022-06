En la temporada 2020/21, la liga nacional terminó con Bnet como campeón y con un Gazir como subcampeón que llegó con más hambre que nunca para llevarse el anillo en la FMS Internacional 2021. La temporada 2022 llega con un hype altísimo y por eso queríamos darte todas las opciones posibles para disfrutar de ella, porque esta jornada nos ha dejado con los siguientes enfrentamientos: Blon vs. Gazir, Chuty vs. Sawi, Tirpa vs. Zasko, Sara Socas vs. Mister Ego y Skone vs. Sweet Pain.

Playz continuará en FMS como medio oficial y te traerá en exclusiva las próximas jornadas para toda España. El casteo en nuestro Twitch no será lo único de lo que podrás disfrutar, porque cada evento siempre podrá seguirse a través de nuestro canal de YouTube y la app de Playz, en RTVE Play y el botón rojo de las Smart TV. Además, estaremos allí presencialmente para contarte todo lo que pase a través de una cobertura en directo en redes sociales, Twitter e Instagram.

Nuestras periodistas, Adriana Jiménez y Miriam Martín, se encargarán de contarte todo lo que pase, traerte las mejores entrevistas exclusivas y reacciones de los protagonistas, así como el videoblog de FMS desde dentro para que lo vivas como si estuvieras allí. ¿Estás ready para todo lo que está por venir?