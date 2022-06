Europa 2022 "Europa 2022" entrevista a Vêra Jourová Vêra Jourová es vicepresidenta de la Comisión Europea, encargada de Valores y Transparencia. El programa Europa 2022 ha aprovechado su visita para... 00:07:00 Recomendado para mayores de 7 años

"Europa 2022" entrevista a Vêra Jourová Recomendado para mayores de 7 años Sinopsis Vêra Jourová es vicepresidenta de la Comisión Europea, encargada de Valores y Transparencia. El programa Europa 2022 ha aprovechado su visita para charlar con ella de diversos asuntos, entre ellos, el papel de las mujeres, los Fondos de Recuperación y el Estado de Derecho en la Unión Europea a tan sólo unas semanas de que se publique el último informe sobre el Estado de Derecho en los 27. Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

