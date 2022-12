Mensaje de Navidad de Su Majestad el Rey de 2022 - Lengua de Signos

Discurso íntegro de Navidad de Su Majestad el Rey, de 2022 (24/12/2022).

El rey Felipe VI ha mostrado su preocupación en su tradicional mensaje de Navidad por el "deterioro" de la convivencia", la "división" y la "erosión" de unas instituciones que ha llamado a fortalecer" para que ejerciten sus funciones con "colaboración leal", con "respeto a la Constitución y a las leyes", y para que "sean un ejemplo de integridad y rectitud". "Creo que, en estos momentos, todos deberíamos realizar un ejercicio de responsabilidad y reflexionar de manera constructiva sobre las consecuencias que ignorar estos riesgos puede tener para nuestra unión, nuestra convivencia y nuestras instituciones", ha dicho el monarca, en clara referencia a la fuerte tensión política vivida durante todo este año y que se avivará aún más en un 2023 electoral, y a la crisis institucional sin precedentes generada por la resolución del Tribunal Constitucional de impedir por primera vez en la historia una votación en el Senado y paralizar así la tramitación parlamentaria de la reforma del Gobierno para modificar el sistema de elección de los magistrados del propio Constitucional.

En medio de esta crisis inédita entre el poder legislativo y el judicial, el rey ha apelado al "diálogo" y al "entendimiento": "Un país o una sociedad dividida o enfrentada no avanza, no progresa ni resuelve bien sus problemas, no genera confianza. La división hace más frágiles a las democracias; la unión, todo lo contrario, las fortalece", ha recalcado, para añadir: "No podemos dar por hecho todo lo que hemos construido.