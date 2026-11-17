Nora: una lluita prematura que comença a la incubadora
Hospital de proximitat
- La Nora és un nadó prematur que rep cures especialitzades a l'Hospital Universitari de Mataró
- El tractament injectable cada dos mesos millora la qualitat de vida dels pacients amb VIH
La Nora és un nadóprematur que passa els seus primers dies sota la vigilància de l’equip sanitari de l'Hospital Universitari de Mataró. Com ella, molts bebès reben atenció mèdica als primers moments de vida. A través de la nounada, la docusèrie Hospital de proximitat posa el focus en les cures, en l’adaptació al medi extrauterí i en la importància de l'entorn familiar.
La importància del contacte pell amb pell
El contacte pell amb pell és vital pel futur dels petits. Aquesta pràctica afavoreix el vincle afectiu entre la mare i el nadó i, quan l’estat clínic ho permet, contribueix a regular la temperatura corporal i a facilitar l'inici de la lactància.
Sentir el batec del cor de la seva mare és una manera de mantenir el vincle
La proximitat permet que la nounada percebi estímuls familiars, com la veu i els batecs de la mare. Tal com destaca l'equip sanitari, "sentir el batec del cor de la mare és una manera de mantenir el vincle en una etapa especialment delicada."
Durant l’estada hospitalària, la incubadora proporciona a la petita un entorn controlat que permet mantenir-la sota vigilància i adaptar les cures a les seves necessitats. Tot i que aquest equipament és important per garantir el seu benestar, el contacte amb la família continua sent fonamental. Per això, els metges valoren quan és possible afavorir la proximitat entre la mare i la nounada, sempre d’acord amb el seu estat de salut.
La relació entre l'olor i l'entorn familiar
Mentre la Nora és a la incubadora, els metges busquen trobar petits elements que li proporcionin un entorn més familiar. Una de les professionals explica que s’hi col·loquen peces de roba o mussolines que conserven l’olor de casa, amb l’objectiu d’apropar la nounada als aromes dels seus progenitors. "Que tinguin l’olor de la seva mare és essencial" , assenyala l'experta en referència a aquests objectes. Aquesta pràctica busca oferir a la petita una sensació de familiaritat en un espai que li resulta desconegut per fer més fàcil la futura adaptació a casa seva.
Que tinguin l’olor de la seva mare és essencial
Entre les cures mèdiques i els petits gestos que recreen l'entorn familiar, l'Hospital de Mataró acompanya la Nora en els primers passos d'una etapa clau pel seu desenvolupament.