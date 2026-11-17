Gladys Ramírez: conviure amb els brots psicòtics i recuperar la memòria amb teràpia electroconvulsiva
Hospital de proximitat
- La teràpia electroconvulsiva ajuda la Gladys a estabilitzar la malaltia, mentre el seu marit treballa amb ella per recuperar els records
- Badia Bouia: 25 anys trencant barreres lingüístiques a l'Hospital de Mataró
La Gladys Ramírez va patir un brot psicòtic que li va fer perdre la capacitat de reconèixer les persones del seu entorn i la va portar a viure una situació extrema. "Perdia la memòria, no aconseguia recordar les persones que m’envoltaven. A casa estaven preocupats i jo també", explica la Gladys al programa Hospital de Proximitat.
Una nit, les veus li van dir que es llancés pel balcó i ho va fer
Durant els episodis més greus, sentia veus que la criticaven i va arribar a perdre la consciència del que passava al seu voltant. "Estava molt tancada en si mateixa, no reaccionava", recorda el seu marit, Llorenç Nassarre. "Una nit, les veus li van dir que es llancés pel balcó i ho va fer" explica amb els ulls vidriosos en Llorenç. La caiguda li va provocar a la Gladys fractures al braç i al fèmur, a més d’una lesió greu a la bufeta.
La teràpia electroconvulsiva, clau en el tractament
Després de l’ingrés hospitalari, els professionals van iniciar un tractament amb teràpia electroconvulsiva (TEC). Aquest procediment consisteix a aplicar estímuls elèctrics breus i controlats al cervell per provocar una convulsió terapèutica. Es realitza sota anestèsia general i amb relaxants musculars, mentre l’equip mèdic controla la respiració i les constants vitals.
La teràpia electroconvulsiva s'utilitza en determinats trastorns mentals greus, especialment quan altres tractaments no han estat prou efectius o quan cal una resposta terapèutica ràpida. La indicació depèn de les característiques i de l'estat clínic de cada pacient.
Inicialment, la Gladys rebia tres sessions setmanals. A mesura que evolucionava, es van anar espaiant fins a arribar a una sessió mensual. Quan es va interrompre el tractament, però, va tornar a recaure i va haver de reingressar. Segons el seu marit, la medicació no era suficient i els professionals van considerar que calia reprendre la TEC. Actualment, continua rebent aquest tractament a l’Hospital de Mataró.
Exercicis amb fotografies
Els efectes de la malaltia també han afectat la seva memòria. Per ajudar-la a recuperar records, el Llorenç ha preparat exercicis a partir d’imatges, pel·lícules i diapositives que conserva de la seva etapa com a fotògraf. Un treball constant que la Gladys considera molt valuós: "M’han ajudat a superar la meva malaltia, a tirar endavant".
La seva història posa en relleu la importància del tractament mèdic i de l’acompanyament de l’entorn més proper en la recuperació. A Catalunya, els hospitals tracten anualment prop d’un miler de pacients amb teràpia electroconvulsiva.