Tres pel·lícules en català que has de veure abans que deixin d'estar disponibles de manera gratuïta
L'estiu és el moment perfecte per desconnectar i gaudir d'una bona sessió de cinema. Si busques títols en català per a una tarda de sofà o una nit de vacances, aquí tens tres grans pel·lícules que has de veure abans que deixin d'estar disponibles de manera gratuïta a RTVE Play.
A les verdes i les madures
Mentre Jean, l'alcalde conservador d'una petita ciutat del nord de França, fa campanya per a la reelecció, Édith, la seva dona des de fa quaranta anys, li comunica una notícia que ja no pot amagar més. Se sent —i sempre s'ha sentit— un home. Al principi, Jean pensa que és una broma, però aviat s'adona que Edith va de debò i que està decidida a dur a terme la seva transició de gènere fins al final. És aleshores quan comprèn que no només la seva relació, sinó també la seva campanya electoral, poden fer un gir inesperat.
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Léo i Rémi són amics des de la infància. Tenen tretze anys i sempre han estat inseparables. Juguen, passen molt de temps a casa l'un de l'altre i fins i tot s'hi queden a dormir. No hi ha malícia ni res que faci pensar que la seva relació és res més que una amistat infantil destinada a durar tota la vida. Són com germans. Tanmateix, els seus companys de classe interpreten la seva proximitat d'una altra manera des del primer dia. Fins que un succés inesperat els separa. Léo s'acosta aleshores a Sophie, la mare de Rémi, per intentar entendre què ha passat.
Veus d'or
Victor i Raya Frenkel van ser durant dècades les veus daurades del doblatge de pel·lícules soviètiques. L'any 1990, amb el col·lapse de la Unió Soviètica, decideixen emigrar a Israel, igual que centenars de milers de jueus soviètics. Però, al país hebreu no hi ha demanda d'artistes de doblatge de parla russa. Els intents de Victor i Raya per aprofitar el seu talent convertiran l'inici d'aquest nou capítol de les seves vides en una experiència tan divertida com dolorosa i absurda.
Les tres pel·lícules estan disponibles de franc a RTVE Play fins dilluns 31 d'agost de 2026. L'accés a la plataforma és gratuït, només cal que et subscriguis al web per poder gaudir de tot el contingut.