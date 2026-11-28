El sueño de la sultana de Isabel Herguera presenta a Inés, una joven donostiarra incapaz de soñar y un poco perdida que descubre accidentalmente el libro homónimo que describe el País de las mujeres, un lugar donde ellas son científicas y tienen el poder mientras que los hombres están encerrados en casa, limitados por su ignorancia. Fascinada por este clásico de la literatura utópica feminista, y por su autora, la escritora Begum Rokeya Hossain, Inés se embarca en un viaje iniciático a través de la India en busca de la huella de la autora y del País de las Mujeres. La película adapta un cuento de ciencia ficción feminista escrito en Bengala en 1905 sobre una tierra imaginaria llamada Ladyland y lo convierte en un drama íntimo sobre una mujer que busca encontrarse a sí misma.

Teatro de sombras

La historia comenzó a fraguarse cuando la directora Isabel Herguera buscaba refugiarse de la lluvia en Nueva Delhi. Entró en una galería de arte y allí se tropezó con el cuento. Le llamó la atención una portada roja con una ilustración tribal india de una mujer pilotando una nave espacial. Cayó en sus manos por casualidad, e inmediatamente Herguera reconoció que tenía en ellas una gran historia.

En la cinta, el diseño de las imágenes es un reflejo fiel al del libro de Rokeya, está basado en el teatro de sombras, difundido en todo el sureste asiático y muy extendido en el tiempo contemporáneo al cuento. La película combina animación 2D tradicional, acuarelas, recortables, teatro de sombras y motivos inspirados en el arte mehndi y la pintura.

Fotograma de 'El sueño de la Sultana'Filmin

La música

El director musical del filme, el compositor Gianmarco Serra, durante la promoción de la película en San Sebastián, destacó como un trabajo arduo la ambientación que creó para dar realismo a la cinta. Los efectos fueron grabados en los mismos lugares donde se desarrolla la acción de El sueño de la sultana con el objetivo de hacer una inmersión del personaje dentro de las atmósferas que el director de sonido quiso transmitir. También destacó en Donostia la escena homenaje al cine de Bollywood en la que fusionó la creación de sonidos tradicionales con IA y con música electrónica.

De las risas al debate

Gianmarco y Herguera quisieron empezar a fraguar el relato conociendo su impacto en algunas mujeres en la actualidad de la India. Para ello organizaron una serie de talleres con ellas. El sueño de la sultana provocó una primera reacción de risas, les chocaba la propuesta del cuento, pero también les fascinaba que una mujer hubiera tenido un punto de vista así hace más de cien años. Al ir avanzando por los capítulos las participantes pasaron a tener una serie de debates que giraron en torno a su seguridad en el espacio público, un tema transversal más allá de su clase social o cultura. También versaron sobre sus roles tradicionales heredados, cuestionaron los valores impuestos por la tradición y compartieron sus vivencias, sus sueños y sus miedos.

La autora tomó nota de todas estas experiencias para dar forma al guion de la película.

Fotograma de 'El sueño de la sultana'

Diez años después

El sueño de la sultana se desarrolló como un cuaderno de viaje y tardó más de una década en concretarse hasta su estreno como largometraje. Mereció la pena, ya que compitió en el Festival de San Sebastián 2023, convirtiéndose en el primer largometraje de animación europeo en competir en la Sección Oficial del festival donostiarra, donde obtuvo el Premio Irizar al Cine Vasco, fue nominada a Mejor Película de Animación en los Premios Goya al año siguiente y ganó el Gran Premio Contrechamp en el Festival de Annecy 2024.

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