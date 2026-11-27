Este fin de semana, podrás volver a disfrutar en directo y de forma gratuita del mejor deporte en RTVE. Baloncesto, fútbol, balonmano, fútbol sala, judo, kárate y hockey patines, entre otros eventos deportivos, tienen su hueco en Teledeporte y RTVE Play este fin de semana del 28 y 29 de noviembre.

El último fin de semana de noviembre, con una jornada dominical marcada por las elecciones generales en España, se presenta con un menú de lo más variado y completo. Un buffet del mejor deporte y todo se podrá ver en RTVE en directo y de forma gratuita. Y mucho deporte de selección, ya que tenemos a la masculina de baloncesto y las femeninas de fútbol y balonmano disputando este fin de semana partidos muy importantes.

Para empezar, la Familia de Chus Mateo disputa el domingo a las 18 horas un partido trascendental para terminar de dejar encarrilado el billete para el Mundial de 2027 en Catar. Después de meter una paliza a Montenegro en su casa, recibe la visita en Santiago de Compostela de una Grecia herida tras caer en su casa contra Georgia. Por eso, la selección española no quiere sorpresas y sumar dos de dos para afrontar con tranquilidad la última ventana de febrero.

La selección española femenina de fútbol disputa estos días dos encuentros amistosos como preparación de cara al Mundial del próximo verano en Brasil. El sábado a las 18 horas recibe en León a Chile y la semana que viene se mide a Venezuela. Sonia Bermúdez ha hecho una convocatoria con muchas novedades y jugadoras que debutan con la selección, a la par que ha recuperado a Aitana Bonmatí.

Y la selección española femenina de balonmano ultima su puesta a punto de cara al Campeonato de Europa que disputa a partir de la próxima semana con la disputa de tres partidos amistosos en el Torneo Internacional de España que acoge durante todo el fin de semana Puertollano. El estreno de España será este viernes 27 de noviembre, a las 20:45 horas (hora peninsular), ante Portugal. En el segundo partido el rival será Argentina el sábado 28, a las 16:15 horas. Y cerrará el torneo el domingo contra Túnez, a las 13:30 horas.

Pero hay mucho más deporte. Continúan las ligas de otros deportes importantes con una nueva jornada. Es el caso de la Primera División femenina de fútbol sala con el choque Poio Pescamar Fs - Futsi Atlético Navalcarnero, la OK Liga Iberdrola de hockey patines femenino con un Ch Mataró - Marineda Hockey o la Superliga masculina de voleibol con el partido entre el Pamesa Teruel Voleibol y el Servigroup Playas de Benidorm.

Las artes marciales también son protagonistas del fin de semana. Lugo acoge el Campeonato de España sénior de judo y en Valencia se disputa el Campeonato de España sub-21 de kárate. Mijas se convierte en la capital del golf con el Andalucía Costa del Sol Open de España femenino, última prueba del Circuito Europeo. Y los mejores jockeys y caballos se dan cita en la Madrid Horse Week.

¡Consulta nuestra agenda para no perderte ningún evento!

Programación en Teledeporte y RTVE Play el fin de semana del 28 y 29 de noviembre

Sábado 28 de noviembre

11:00 horas: Fútbol sala. Primera División femenina de fútbol sala. 9ª jornada. Poio Pescamar Fs - Futsi Atlético Navalcarnero. Teledeporte y RTVE Play

13:30 horas: Hockey patines. OK Liga Iberdrola. 6ª jornada. Ch Mataró - Marineda Hockey. Teledeporte y RTVE Play

13:30 horas: Kárate. Campeonato de España 2026 sub 21. Finales femeninas kumite (Valencia). Teledeporte y RTVE Play

14:00 horas: Golf. Andalucía Costa del Sol Open de España femenino (Mijas, Málaga). Teledeporte y RTVE Play

14:45: Hípica. Madrid Horse Week Gran Premio Freestyle de doma clásica. Copa del Mundo (Madrid). Teledeporte y RTVE Play

16:00 horas: Judo. Campeonato de España 2026 sénior (Lugo). Teledeporte y RTVE Play

16:15: horas: Balonmano. Torneo Internacional de España femenino 2026. España - Argentina (Puertollano, Ciudad Real). Teledeporte y RTVE Play

18:00 horas: Fútbol. Encuentro amistoso selección femenina. España - Chile (León). Teledeporte y RTVE Play

18:00 horas: Futbol. Amistós Selecció Femenina. Espanya - Xile (Lleó). Señal en catalán. RTVE Play

18:30 horas: Voleibol. Superliga masculina. 8ª jornada. Pamesa Teruel Voleibol - Servigroup Playas de Benidorm. Teledeporte y RTVE Play

18:30 horas: Balonmano. Torneo Internacional de España femenino 2026. Portugal - Túnez (Puertollano, Ciudad Real). Teledeporte y RTVE Play

18:30 horas: Hípica. Madrid Horse Week. Saltos Trofeo Estrella Damm (Madrid). Teledeporte y RTVE Play

20:00 horas: Baloncesto. Liga femenina Endesa. 9ª jornada. Azulmarino Mallorca Palma - Durán Maquinaria Ensino. Teledeporte y RTVE Play

20:30 horas: Kárate. Campeonato de España 2026 sub 21. Finales masculinas kumite (Valencia). Teledeporte y RTVE Play

Domingo 29 de noviembre

11:30 horas: Balonmano. Torneo Internacional de España femenino 2026. Portugal - Argentina (Puertollano, Ciudad Real). Teledeporte y RTVE Play

12:45 horas: Ciclocross. Copa del Mundo (Tábor, República Checa). Teledeporte y RTVE Play

13:30 horas: Balonmano. Torneo Internacional de España femenino 2026. España - Túnez (Puertollano, Ciudad Real). Teledeporte y RTVE Play

14:00 horas: Golf. Andalucía Costa del Sol Open de España femenino (Mijas, Málaga). Teledeporte y RTVE Play

15:00 horas: Hípica. Madrid Horse Week Saltos. Gran Premio Copa del Mundo (Madrid). Teledeporte y RTVE Play

18:00 horas: Baloncesto. Clasificación Campeonato del Mundo masculino. 10ª jornada. España - Grecia (Santiago de Compostela). Teledeporte y RTVE Play