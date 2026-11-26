Tras el beso público de Luisa y Alejo, la pareja está esperando cuáles pueden ser las consecuencias que todo eso tenga, pero ambos se guardan en esta ocasión un as en la manga: gracias al invitado que consiguieron que fuera a la fiesta, se han hecho con información muy valiosa de don Hernando en la Corte y aunque querían preservarla y utilizarla cuando mejor les conviniera, las constantes amenazas e insultos del marqués a la criada han hecho que el Gálvez de Aguirre termine contando el motivo por el que él y su hija se esconden en Valle Salvaje. ¿Te lo has perdido y quieres saberlo? Te contamos todos los detalles de lo sucedido.

La amenaza previa de don Hernando a Alejo y Luisa

Después de dejar pasar un tiempo prudencial desde la fiesta, don Hernando se ha presentado en la cocina de la Casa Pequeña, donde Luisa no ha dudado en enfrentarle. El marqués le estaba pidiendo que se arrodillara para pedirle disculpa pero ella se niega rotundamente cuando Alejo llega para evitar un mal mayor.

"Iré a por ti por todo el daño que le has hecho a mi hija, por cómo le has arruinado la vida", comienza diciendo don Hernando a Luisa, pero Alejo le para los pies: "Ella no le ha arruinado la vida a nadie". El marqués se ríe de ellos, echando la culpa a los dos pero el verdadero culpable es él: "El mérito es suyo don Hernando. Ha convertido la vida de su hija en un infierno, obligándola a comprometerse conmigo, pero su fantasía se ha acabado".

El marqués sigue alegando que ya nada puede hacer por restaurar la honra de su hija, pero el Gálvez de Aguirre le recuerda que no hay nada que restaurar. Por eso don Hernando vuelve a lanzar amenazas sobre ellos llamando a Luisa ladrona mientras que Alejo pide respeto para la joven: "Le aconsejo que se modere para cuando vaya a por los dos. Le aseguro que acabaré con su felicidad para siempre".

Tras irse el marqués, Luisa intenta tranquilizar a Alejo diciéndole que deben hablar con el duque, y contarle la verdad: "Con lo que sabemos, ya hemos ganado". ¿Qué es lo que han descubierto?

Valle Salvaje Valle Salvaje - La amenaza previa de don Hernando a Alejo y Luisa Don Hernando vuelve a lanzar amenazas queriendo acabar con la felicidad de Luisa y Alejo, llamando a la joven ladrona. Mira cómo ha sido el momento Ver ahora

Alejo acusa a don Hernando de ser un ladrón

No hemos tardado mucho en saberlo, pues cuando ambos han ido a la Casa Grande para hablar con Rafael, este no estaba en la cena junto a toda la familia. Hartos de esperar, José Luis les invita a irse, pero don Hernando lo ha impedido volviendo a insultar a Luisa llamándola ladrona, pero Alejo ha salido en su defensa: "Aquí el único ladrón es usted". Estas palabras hacen que el marqués se calle mientras el padre de los Gálvez de Aguirre exige a su hijo que se disculpe.

"Lo que acabo de hacer es decir la verdad. Si no, pregunte a su amigo por qué lleva tanto tiempo escondido en Valle Salvaje", continúa diciendo el pequeño de los hermanos, mientras que tanto el marqués como José Luis exigen que pida perdón de rodillas, algo que Alejo no está dispuesto a hacer. Es más, termina confesando el motivo por el que don Hernando está en el valle: "Ha sido expulsado del Consejo Real de su Majestad por robar". Una acusación que ha dejado sin palabras a todos los presentes.

Don Hernando, expulsado del Consejo Real por robar

Tras la acusación, don Hernando le exige a Alejo que retire lo que ha dicho, pero este vuelve a repetirlo: "No pienso disculparme por nada. Don Hernando de Guzmán y Ábalos es un ladrón". El marqués sigue negándolo, algo que Luisa le avisa que no le va a servir de nada pues ya es un secreto a voces en la Corte. "Don Hernando ha sido expulsado del Consejo Real mientras se le investiga por la desaparición misteriosa de unos fondos, que curiosamente desaparecieron cuando pasaban por sus manos. Fíjese usted, qué casualidad", continúa explicando el pequeño de los Gálvez de Aguirre a la vez que Luisa le reta a negarlo delante de los presentes. Sin embargo, tanta información sobre su situación deja sin palabras don Hernando, que se marcha del comedor sin decir nada.

Manuela le pide explicaciones a su padre

Al día siguiente, don Hernando se presenta en la alcoba de su hija, que esperaba con ansias las explicaciones de su padre. "Es verdad hija, me han apartado de la Corte y me acusan de ser un ladrón", dice afectado el marqués. Manuela no cree esas palabras, pero el hombre le asegura que eso no ha sucedido, que él jamás sería capaz de robar un solo real.

Sin embargo, Manuela no solo le acusa de eso, sino también de ocultar que son unos apestados en la Corte y que no sabría nada si no fuera por Alejo: "Está claro que no soy una persona de su confianza, si no una niña sin seso". Don Hernando le pide perdón a su hija, pues intentaba solucionar todo antes de que ella lo descubriera, pero no lo ha conseguido: "Intentaba protegerte a ti y a nuestro apellido".

Don Hernando afirma que puede demostrar que es inocente, pero no quiere precipitarse: "Todo lleva su tiempo. Me han tendido una trampa. En la Corte tengo muchos amigos pero también tengo muchos enemigos, en especial uno de ellos que ha resultado ser de la peor calaña que jamás he conocido. Manuela, tienes que creerme, por Dios", le suplica llorando a su hija, que le cree, pero le pide que salga ahí fuera y cuente la verdad.

Valle Salvaje Valle Salvaje - Manuela le pide explicaciones a su padre Al día siguiente, don Hernando se presenta en la alcoba de su hija, que esperaba con ansias las explicaciones de su padre. Ver ahora

Don Hernando se enfrenta al duque de Valle Salvaje

Así, y después de Alejo le contara a Rafael y José Luis que supo de esta información a través del invitado de don Hernando que fue a la fiesta sin que el marqués lo supiera, Don Hernando se acerca junto a su hija a la reunión que el duque de Valle Salvaje mantiene con su padre, su hermano y su primo.

Don Hernando confirma que ha sido expulsado de la Corte hasta que se esclarezca el asunto: "Pero ya les digo que es una acusación que no tiene ningún fundamento". Lo que no esperaba el marqués era que el duque de Valle Salvaje le hiciera frente, exigiéndole explicaciones sobre por qué acudió a esconderse al palacio y poniéndoles en un compromiso con la Corona: "Debió decir la verdad desde el principio", le reprocha Rafael, pero el padre de Manuela niega estar escondiéndose: "Ha sido su Majestad quien me pidió que abandonara la Corte hasta que se solucionara este asunto, y fui yo quién decidió venir aquí ya que tenía que presentarle mis respetos por el fallecimiento de doña Adriana".

En cambio Rafael no lo ve igual, y si la idea fue del rey cree que con más razón tendría que haberlo contado desde el principio. Pero el marqués vuelve a quedarse sin palabras. ¿Conseguirá demostrar que las acusaciones son falsas? No te pierdas los próximos episodios de Valle Salvaje para descubrirlo.