¿Qué les ocurre a las hijas cuando la violencia machista les arrebata a sus madres? ¿A qué se enfrenta una mujer cuando cuenta que ha sufrido una agresión sexual? Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, proponemos cuatro podcast que no deberías perderte y puedes escuchar en RNE Audio. Testimonios en primera persona, investigaciones y preguntas sobre cómo el machismo sigue condicionando la vida de las mujeres.

TOLERANCIA CERO

El espacio de Radio 5 que presenta Alba Urrutia lleva desde 2004 abordando la violencia machista y la desigualdad. En la programación de este 25N, el programa pone el foco en las secuelas que deja un asesinato machista en la familia. Recoge el testimonio de la hija de una mujer asesinada por su expareja en 2024, a la que diagnosticaron estrés postraumático. En uno de los últimos episodios, Tolerancia Cero abordaba una de las grandes polémicas de este año: famosas como Lady Gaga y Lena Dunham (creadora y protagonista de una serie que muchos tildaron como feminista) recurriendo a la gestación subrogada para ser madres.

Tolerancia cero Tolerancia cero - De feministas a recurrir a la gestación subrogada - 03/10/26 rne audio

SOMOS INSUMISAS

Loyda, Marta y una joven que prefiere mantener el anonimato cuentan cómo vivieron una agresión sexual facilitada por la sumisión química. La periodista Raquel Martín Alonso reúne sus testimonios y los de profesionales de la medicina forense, las urgencias y la psicología, entre otras disciplinas. En cuatro episodios, la serie aborda desde el papel del alcohol hasta el juicio al que se enfrentan algunas mujeres cuando cuentan lo ocurrido. En 2023 recibió el Premio de Periodismo contra la Violencia de Género de la Fundación Aliados por la Integración en la categoría de radio y pódcast.

Somos INsumisas Somos INsumisas - Capítulo 1: Sumisión química y alcohol rne audio

ALGO HABRÁS HECHO

¿Qué se les reprochaba a las chicas hace unas décadas y qué se les sigue reprochando hoy? Paloma Torrecillas y Vicky Bolaños, periodistas del Laboratorio de Innovación de RTVE, exploran cómo el machismo moldea la adolescencia. De la minifalda al amor en tiempos de TikTok, sus cuatro episodios recorren los cambios y las presiones que persisten en torno a la libertad sexual, el cuerpo y las relaciones.

Algo habrás hecho Algo habrás hecho - Capítulo 1: Yo también soy adúltera rne audio

PARIR EN EL SIGLO 21

¿Qué margen tienen las mujeres para decidir sobre su propio parto? Esta investigación sonora sobre la atención al parto y la violencia obstétrica recorre paritorios, juzgados e instituciones. A lo largo de seis episodios, recoge las historias de mujeres que cuentan cómo fueron atendidas y de quienes decidieron llevar su caso ante un juez. Escucha todos los episodios aquí.

Parir, el documental sobre la violencia obstetricia en el parto que llega a RTVE Play

Estas cuatro escuchas son solo el punto de partida. En la colección Igualdad de RNE Audio encontrarás más pódcast, reportajes y entrevistas para seguir escuchando las voces de las mujeres, conocer otras formas de violencia machista y recorrer la historia de la lucha por la igualdad. Explora la colección completa en RNE Audio.