De aferrarse al amor más allá de la muerte a luchar con espada y antifaz por la justicia. Tras su experiencia con Ghost, David Bustamante vuelve a subirse a las tablas para convertirse en el Zorro en un espectacular montaje que le llevará incluso a sobrevolar el patio de butacas.

"Ahora cómo le explico a la gente que no soy un Superman, si empiezo a volar por encima de la gente. No lo van a entender", ha bromeado el cantante en Las tardes de RNE, donde ha confesado que no planeaba regresar tan pronto al teatro musical, pero que no se atrevía a rechazar un proyecto así, con un personaje "al que amamos todos" y con el que se siente identificado.

Las tardes de RNE Las tardes de RNE - Bustamante se convierte en 'El Zorro' Escuchar ahora

"Siempre intento luchar por las causas justas, es algo intrínseco en mí, así me educaron, entonces es muy fácil empatizar con alguien que es así, que no le gusta la tiranía, que no le gusta el abuso y que es capaz de todo para luchar por su pueblo", afirma de Don Diego de la Vega, un papel que convirtió a Antonio Banderas en una estrella de Hollywood y del que ha hablado con el propio actor, que le ha recomendado "dejarse llevar" sin olvidar que "el Zorro es alegría, justicia y amor".

Tras los pasos de Camilo Sesto

Todo es grande en El Zorro, el musical. Producido por Sunset Entertainment bajo la dirección de Sara Pérez, el espectáculo se basa en la novela El Zorro: comienza la leyenda (2005), de Isabel Allende, y cuenta con un equipo de medio centenar de personas, canciones de los Gipsy Kings y una escenografía pensada para deslumbrar al público.

"Cuando era pequeño y veía a Camilo Sesto haciendo Jesucristo Superstar —explica David Bustamante—, soñaba con hacer algo grande y especial algún día. No me conformaba simplemente con cantar, quería hacer algo más, y el teatro musical me está haciendo sentir realizado como nunca".

Para estar a la altura del reto, el cantante asegura llevar muchos meses preparándose, sesiones de esgrima incluidas. Esta disciplina le ha fascinado y seguirá practicándola en el futuro, aunque en los ensayos de los duelos se haya llevado algún que otro susto. "El otro día, con mi inexperiencia, me apuñalé yo solo, me corté la pierna", admite.

David Bustamante, en un ensayo de 'El Zorro, el musical'.EFE

¿Salto al cine?

Lo que más emociona a David Bustamante de subirse a un escenario es "ver los ojos de la gente", y aunque en el teatro la cuarta pared le impide mirarlos directamente, puede sentirlos. "Esa magia, esa sinergia, es brutal".

¿Podría esta vocación escénica llevarle a dar el salto al cine? "A mí me gustan las artes escénicas y me gusta crecer, experimentar. Le pongo mucho respeto y mucho cariño siempre que doy un paso hacia adelante y salgo un poco de lo que se entiende como propio. Me fascinaría, ¿por qué no? La vida es solamente un viaje, vamos a hacer que sea lo más interesante posible", reflexiona.

El Zorro, el musical se estrena este miércoles en el Teatro La Latina de Madrid.