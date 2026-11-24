Los octavos de final de la Copa de la Reina esperan a su último equipo clasificado, que saldrá del encuentro que disputan este miércoles 25 de noviembre a partir de las 19 horas el CD Sporting Club de Huelva y el FC Levante Badalona. El partido se tenía que haber disputado la primera semana de noviembre y se aplazó por el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del Tenerife, por el tremendo choque que sufrió en el partido ante el Andorra, de LaLiga Hypermotion.

Las cámaras de RTVE serán testigos del partido que mide al Levante Badalona, semifinalista en la pasada edición, con el Sporting de Huelva, campeón en 2015 y finalista en 2022, actualmente en el grupo III de Segunda Federación. Un encuentro precioso y que decidirá el último equipo que complete el cuadro de los clasificados para los octavos de final, que el jueves 26 conocerán a sus rivales en el sorteo que también será retransmitido por Teledeporte y RTVE Play.

Clasificados para los octavos

Entre los equipos que ya están clasificados para los octavos destaca el Celta de Vigo, de Segunda Federación, que derrotó la semana pasada por sorpresa a un equipo de la Liga F como el RCD Espanyol, con remontada incluida. Comenzaron adelantándose las pericas por mediación de Mar Torres, pero justo antes de irse a vestuarios igualó la contienda Couso. Alcanzado el minuto 73, Nara deshacía el empate para dar el certificar el triunfo local.

Copa de la Reina El Celta sorprende al Espanyol y se clasifica para octavos de final de la Copa de la Reina Ver ahora

También se produjo sorpresa en el choque entre el CD Argual y el Madrid CFF en Canarias. El encuentro no pudo estar más equilibrado, llegando al descanso sin goles. Pero las locales se volcaron en ataque en la segunda mitad logrando dos goles a menos de diez minutos del pitido inicial. Nora y Marta Carro fueron las autoras.

Estos dos conjuntos se unen a Logroño United, RC Deportivo, el Eibar, el Alavés y el Valencia, que también han cerrado su pase a los octavos después de imponerse en sus respectivos encuentros ante el CD FF CA Osasuna, CE Europa, Levante UD, Cacereño Femenino y CD Samper.

Hora y dónde ver gratis en TV el Sporting de Huelva - Levante Badalona

Miércoles 25 de noviembre

19:00 horas: Fútbol. Copa de la Reina 2026. 3ª ronda. CD Sporting Club de Huelva - FC Levante Badalona. Teledeporte y RTVE Play