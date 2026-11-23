¿Qué puede contar una piedra recogida en una manifestación? ¿Qué ocurre cuando un símbolo pierde su significado original? La obra de Avelino Sala (Gijón, 1972) parte de preguntas como estas para construir un imaginario en el que conviven la crítica política, la ironía y una cuidada elaboración visual.

En su próxima emisión, Metrópolis recorre la trayectoria del artista asturiano a partir de La tempestad. El jardín de los senderos que se bifurcan. Esta exposición, comisariada por Semíramis González para CentroCentro (Madrid) y LABoral Centro de Arte y Creación Industrial (Gijón), reúne trece instalaciones y propone un recorrido por las tensiones y contradicciones de nuestro tiempo.

Vista de le exposición La tempestad. El jardín de los senderos que se bifurcan en Centro Centro (Madrid, 2026)ANDRES ARRANZANDRES ARRANZ

El programa visita también el estudio del artista en el barrio madrileño de Carabanchel, donde conversa con él sobre sus motivaciones, sus procesos de trabajo y las ideas que atraviesan su producción.

Este capítulo supone además el estreno de la nueva cabecera de Metrópolis, creada por el artista visual y cineasta Chino Moya y un cambio en el día de emisión. El programa pasa a emitirse la noche de los miércoles en La 2.

Los símbolos nunca son inocentes

Escudos, piedras, libros, banderas, mapas, cámaras de vigilancia o mensajes luminosos forman parte del repertorio visual de Avelino Sala. El artista recupera elementos reconocibles de nuestra cultura y los desplaza de su contexto para revelar significados ocultos y poner en cuestión los relatos que damos por establecidos. A través de instalaciones, esculturas, fotografía, vídeo y objetos intervenidos, su trabajo explora las relaciones entre arte y política, memoria y poder, resistencia y conflicto.

Museo Arqueológico de la Revuelta (Avelino Sala, 2010-actualidad)

Una de sus investigaciones más representativas es Museo Arqueológico de la Revuelta (2010-actualidad), un proyecto abierto que reúne piedras recogidas en manifestaciones y conflictos sociales de distintos lugares del mundo. Presentadas siguiendo los códigos de una colección museística, estas piedras anónimas se convierten en vestigios de la protesta y en testimonios materiales de la disidencia. Una suerte de archivo alternativo que desplaza la mirada desde los monumentos y los relatos oficiales hacia las huellas de quienes se han enfrentado al poder.

No More Heroes (Avelino Sala, 2024)R

La idea de resistencia está presente también en Arde lo que será (2006), una de sus primeras obras significativas, y en trabajos posteriores como Derrocar el poder (2009) o No More Heroes (2024), donde cuestiona los imaginarios políticos y las formas de autoridad.

Las imágenes del poder y las contradicciones del presente

La vigilancia, la manipulación de las imágenes y los mecanismos de control aparecen con frecuencia en la producción de Avelino Sala. En obras como Vigilancia (Dog Days) (2005-2026) o Estrella de cinco puntas (UN Security Service) (2025), dirige la atención hacia los dispositivos que condicionan nuestra libertad y nuestra percepción de la realidad. También cuestiona la construcción de identidades y los discursos que atraviesan la cultura contemporánea, como sucede en Culture (2008), Autrui (2012) o Sobre la identidad (Standstill) (2011).

En La tempestad. El jardín de los senderos que se bifurcan, todas estas diferentes líneas de investigación entran en diálogo. Obras como Bibliotecas de Babel (2026), L’uomo delinquente (2025) o Alejandra Pizarnik (2021-2026) muestran la diversidad de recursos con los que Sala construye su lenguaje, desde la intervención de objetos y libros hasta el uso del neón y la palabra como imagen.

Su mirada crítica se extiende a la crisis ecológica y a las contradicciones del modelo económico global. En Washing Series (2026), Naturalezas muertas (2020-2023), Black Rain (2020-2025) o Sueño de nadie (2023-2024), la fragilidad del entorno y las consecuencias de la intervención humana se incorporan a un imaginario atravesado por la incertidumbre.

Washing Series (Avelino Sala, 2026)

Esta preocupación aparece también en 1,5ºC (Resistencias) (2024), realizada junto a Eugenio Merino, que toma como referencia uno de los principales indicadores de la emergencia climática.

Colaborar para imaginar otros mundos

La colaboración con otros creadores forma parte también de su trayectoria. Junto a Eugenio Merino ha desarrollado proyectos como Felpudos (2020) y 1,5ºC (Resistencias) (2024), además de compartir iniciativas editoriales vinculadas a la revista Sublime.

Felpudos (Avelino Sala y Eugenio Merino, 2020)R

Con Daniel García Andújar realizó Cacotopía (2011), un proyecto audiovisual que aborda los imaginarios distópicos y las relaciones entre imagen, poder y control. La apropiación y recomposición de imágenes construye un escenario que invita a cuestionar los discursos con los que interpretamos la realidad.

A través de estas operaciones de resignificación, Avelino Sala ha desarrollado una práctica que reivindica el arte como espacio de pensamiento crítico y resistencia. Su trabajo no ofrece respuestas cerradas, sino que abre nuevas preguntas sobre un presente y un futuro cada vez más inciertos.