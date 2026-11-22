Si has llegado hasta el último capítulo de La amiga estupenda sabes que su final nos deja el corazón encogido y algunas preguntas en el aire. A lo largo de cuatro temporadas, la serie ha contado la historia de toda una vida entre Elena y Lila, dos amigas inseparables marcadas por su origen humilde en Nápoles y por unas circunstancias, en bastantes ocasiones, demasiado duras.

La serie, completa en versión original en RTVE Play hasta el próximo 30 de diciembre, ha terminado con dos grandes misterios que nunca llegan a resolverse: el paradero de Tina, la hija pequeña de Lila, y la repentina desaparición de la protagonista. Repasamos cuáles son esas preguntas sin respuesta que nos ha dejado esta historia inolvidable.

La desaparición de Tina: el vacío que lo cambia todo

La desaparición repentina de Tina en pleno barrio, sin testigos claros, sin rastro y sin una investigación que logre arrojar una sola verdad es la mayor herida que queda abierta para Lila. La ficción no revelar si la niña fue víctima de una venganza mafiosa contra la protagonista, si cayó en manos de alguien peligroso o si su pérdida fue a causa de un descuido en un barrio hostil donde la violencia siempre estaba al acecho.

Esa falta de respuestas es devastadora para Cerullo, que desde entonces pasa a vivir en un duelo permanente. Sin cuerpo ni culpables, Lila queda atrapada en una búsqueda sin fin, obsesionada con la posibilidad de que su hija sigue viva en algún lugar. Este final deja al espectador en la misma situación: no hay resolución judicial ni consuelo emocional, solo una ausencia que rompe para siempre la vida de la joven y de quienes la rodean.

La desaparición de Tina: el vacío que lo cambia todo

Lila se borra del mapa: ¿está viva o muerta?

Años después de la tragedia de Tina, la historia regresa al punto de partida de la serie: Lila ha desaparecido sin dejar rastro, llevándose consigo hasta su imagen de las fotografías familiares. El final tampoco ofrece una explicación sobre qué ha pasado con ella.

Tras décadas de violencia y pérdidas, Lila decide cortar todo vínculo, incluso con su hijo Genaro o la propia Elena. La protagonista impide que nadie vuelva a recordarla en imágenes o través de su ropa. Si a su hija desapareció en el silencio de la ciudad, Lila hace lo mismo que ocurriera con Tina, dejándonos una duda de si vive o no. ¿Decidió Lila borrar su rastro para escapar de entorno que siempre intentó oprimirla y castigarla? ¿O solo quiso esconder su identidad o terminó quitándose la vida?

¿Qué quieren decir las dos muñecas?

En medio de tantas preguntas sin respuesta, el envío al final de la serie de las dos muñecas de la infancia a casa de Elena nos da una pista, aunque no con la intención resolver ya el misterio. Ese paquete que recibe Lenú demuestra que Lila no ha muerto y que su vínculo con Lenú sigue intacto después traiciones y la distancia.

Sin embargo, el gesto de las muñecas tiene varias interpretaciones. ¿Es una despedida definitiva antes de desaparecer para siempre? Esta sería una forma de devolver a Elena el origen de su amistad o la confirmación de que Lila siempre conservó aquello que ambas creían perdido. La serie deja que la imagen de las muñecas de las niñas hable por sí sola.

A través de la mirada de Elena, el espectador ha ido conociendo toda la historia. Tras recibir la noticia de su desaparición, la autora decide escribir la historia de ambas, quedando en el aire si la obra de Lenú logra hacer justicia a la tragedia de su amiga o si, por el contrario, confirma que hay zonas del dolor ajeno que no se pueden describir.

¿Qué quieren decir las dos muñecas?

El cierre de una historia inolvidable

Con este desenlace, La amiga estupenda pone punto final a un viaje televisivo que ha destacado por su fidelidad a las novelas de Elena Ferrante y por su cuidada ambientación. El cierre promete dejar huella tanto por el destino de sus personajes como por una amistad que ha sobrevivido al tiempo, a las ausencias y a los cambios del mundo.

La los que han seguido la serie, se encontrarán en estos dos últimos capítulos una despedida a la altura de su historia: emotiva, compleja y fiel a las contradicciones de la amistad de Elena y Lila. No te pierdas esta historia inolvidable con la serie completa, y en versión original, ya disponible en RTVE Play hasta el 30 de diciembre.