Desde su puesto en Inserta Empleo, perteneciente al Grupo Social ONCE, María Pastor ejerce como técnica acompañando a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género en todo su ciclo de recuperación. "Cuando atendemos a mujeres, vienen con una triple vulnerabilidad: ser mujer, tener discapacidad y ser víctima de violencia de género", comenta María, que, con una discapacidad sensorial visual del 77 %, conoce de primera mano la importancia de generar confianza.

María Pastor, técnica de Inserta Empleo (Fundación ONCE), durante su jornada

Según comenta la técnica, los datos reflejan una urgencia social: cuatro de cada diez mujeres con discapacidad sufren violencia de género en algún momento de su vida. Además, el maltrato puede adoptar formas específicas de aislamiento y control, como cambiar de sitio los muebles para desorientar a una mujer con discapacidad visual o esconder la medicación fuera del alcance de una mujer que utiliza silla de ruedas. Muchas víctimas desconocen que no es obligatorio presentar una denuncia para recibir ayuda de los servicios de atención y emergencia a las víctimas.

El empoderamiento como herramienta de prevención

“Yo quiero decir violencia cero para que llegue a mucha gente y que las sociedades ayuden a terminar con la violencia de género”, afirma Paola Torres, una joven con discapacidad que se encarga de validar textos en lectura fácil en Plena Inclusión Castilla y León. Esto forma parte del proyecto Di Violencia Cero, una iniciativa que incluye un diccionario accesible para que las mujeres con discapacidad intelectual puedan identificar qué es la violencia y cómo pedir ayuda.

Paola Torres revisa y valida textos accesibles en las oficinas de Plena Inclusión Castilla y León.

Creer en uno mismo

El refuerzo de la autoestima también es parte del proyecto familiar que Paola impulsa junto a su madre Teresa y su hermana: la Escuela de Imagen y Moda Fácil. "Para mí la moda es una gran motivación. Hace que me esfuerce por cuidar de mi imagen personal y por superarme todos los días", asegura Paola.

Sus intervenciones en medios de comunicación y espacios culturales demuestran el impacto transformador de hablar en primera persona. "La palabra que lo resume todo es oportunidades. En los momentos en los que me he sentido más orgullosa ha sido cuando ella ha sido muy valiente, en el trabajo, el tener su sueldo... es una gran satisfacción”, concluye orgullosa su madre.

Paola Torres comparte proyecto y trabajo en equipo junto a su familia en la Escuela de Imagen y Moda Fácil durante la grabación 'De Seda y Hierro'.

Las protagonistas de De seda y hierro son ejemplos de cómo la inclusión y las oportunidades laborales favorecen la integración de las personas en España.