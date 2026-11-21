A la sexta fue la vencida. David Szalay fue finalista del premio Booker por All That Man Is en 2016, y casi diez años más tarde lo ha ganado por La carne (Feltrinelli/Amsterdam). Esta ambiciosa novela aborda grandes incógnitas humanas, como la desconcertante extrañeza de estar vivo y la fragilidad de un cuerpo que nos acompaña y muta durante décadas. Página Dos entrevista a David Szalay, autor británico-húngaro nacido en Montreal y que actualmente vive en Viena.

La carne sigue los pasos de István, a quien el lector conoce siendo un adolescente hermético, y lo acompaña hasta que se convierte en un hombre de mediana edad tímido y callado. A lo largo de los años, István es arrastrado por las fuerzas del destino. Con quince años, su vida toma un rumbo inesperado cuando una vecina casada, de la edad de su madre, lo arrastra a una relación clandestina. Un primer encuentro carnal cuyas trágicas consecuencias marcarán su existencia.

Es un libro lleno de sucesos dramáticos

A partir de entonces comienza un recorrido que lo lleva de Hungría a Londres, entre trabajos precarios y relaciones que apenas lo rozan. «Es un libro lleno de sucesos dramáticos», cuenta Szalay a Página Dos, «pero a la vez es tranquilo». El protagonista encuentra la estabilidad laboral como chófer al servicio de un magnate, y más tarde verá cómo su suerte y fortuna van en aumento. Él siempre mantendrá, sin embargo, esa posición imperturbable ante la alegría y el éxito.

La absoluta indiferencia del destino

István carece por completo de la épica del héroe que forja su propio destino. Szalay retrata a un individuo sacudido por fuerzas externas que escapan a su control, ya sean las ambiciones materiales de quienes lo rodean o los vaivenes de la economía global. Como espectador pasivo y flemático tanto de su propia biografía como del devenir mundial, István posee el aura de un errante existencial, en la línea de algunos personajes imaginados por Jerzy Kosiński, Italo Svevo, Herman Melville o Albert Camus.

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El estilo narrativo de La carne está desprovisto de todo adorno. La prosa depurada y austera del autor da solo los detalles imprescindibles, unas pinceladas para imaginar la situación. Los diálogos siguen esa misma pauta: intercambios secos y entrecortados que rara vez dan paso a la emoción. Esa frialdad alcanza una intensidad casi cómica. Algunos críticos han calificado el relato como un retrato sobre la masculinidad: sus silencios, sus frustraciones y sus códigos ocultos. Pero Szalay explora interrogantes más complejos y metafísicos. El protagonista calla, sobre todo, porque no sabe expresarse. Toda existencia humana cobija en su interior algo que queda más allá de los límites del lenguaje.