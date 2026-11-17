Jessica Martín ha visitado Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, para conocer de cerca cómo es el proceso tradicional de elaboración de jabón. Y lejos de lo que pueda parecer, no arranca entre los muros de un taller, sino en las marismas de Sanlúcar. Es en este entorno natural donde plantas locales como la salicornia, la Suaeda vera o el almajo absorben la sal del terreno y la transforman químicamente en su interior para sintetizar sosa cáustica de forma natural.

De la siega en la marisma al horno de tierra

Durante los meses de verano, estas plantas marismeñas se segaban y se dejaban secar al aire libre. Posteriormente, se introducían e incineraban en hoyos excavados en el propio suelo que funcionaban a modo de hornos. Las cenizas resultantes de la combustión se recogían en sacas para ser trasladadas hasta la almona, donde daba comienzo la fabricación propiamente dicha.

Maceración y el secreto de la prueba de la patata

En la almona, las cenizas se dejaban macerar sumergidas en agua durante un periodo que podía oscilar desde unos pocos días hasta 40 días. Para determinar si la sosa química obtenida poseía la concentración precisa antes de combinarla con el aceite, los artesanos recurrían a la tradicional prueba de la patata, empleando papas de Sanlúcar.

Al introducir la patata en el recipiente, si esta se sumergía hasta el fondo, significaba que la mezcla estaba recién hecha y aún no contaba con la densidad necesaria. En cambio, cuando la mezcla del agua y las cenizas alcanzaba el punto óptimo, la patata flotaba en la superficie, indicando que la sosa ya estaba lista para unirse al aceite. Algo similar a lo que sucede cuando sumerges los huevos en agua para saber si están frescos o si es mejor descartarlos para su consumo.

Calentado, moldeo y maduración

Tras unir la sosa con el aceite, la masa se calentaba hasta adquirir una consistencia pastosa y se vertía directamente en un molde. El producto resultante requería unos días para solidificarse dentro del molde y, finalmente, varios meses de paciente maduración en reposo hasta que el jabón quedaba totalmente terminado.