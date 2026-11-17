Hoy, martes 17 de noviembre, a partir de las 19 horas (hora española) la selección española sub-21 afronta su segundo test de preparación con vistas al Europeo del próximo año con un amistoso ante Albania en Tirana, un duelo amistoso en el que los de David Gordo quieren cerrar 2026 sumando el cuarto triunfo consecutivo frente a una de las anfitrionas del Europeo de la categoría que se disputa el próximo verano, así como mejorar la solidez defensiva mostrada frente a Japón. El encuentro se podrá seguir gratis y en directo por Teledeporte y RTVE Play.

La 'Rojita' cerrará 2026 con un amistoso de nivel ante Albania en Tirana. Un partido en el que los de David Gordo se medirán a un posible rival en el Europeo sub-21 del próximo verano, en el que los albaneses ejercerán de anfitriones junto a Serbia. Será la sexta vez que ambos combinados se vean las caras, con hasta ahora un dominio absoluto por parte de España --cinco victorias--, aunque en su última visita a territorio albanés en 2018 el triunfo fue por la mínima (0-1).

Será una piedra de toque de cara a seguir preparando el campeonato de Europa sub-21, así como para que jugadores que no tuvieron minutos ante Japón los acumulen. El pasado viernes, en el duelo que les midió a los nipones España se hizo con el triunfo (2-0) gracias a los goles de Ángel Alarcón y Pablo García, pero el gran protagonista fue el portero del Burgos Bruno Iribarne con una actuación estelar con varias paradas salvadoras.

Fútbol Resumen del partido amistoso España Sub 21 - Japón Sub 21 Ver ahora

En Almendralejo, los dos únicos jugadores que no tuvieron minutos fueron Jon Martín y Juanma Herzog, que apuntan a formar pareja de centrales en Albania. Serán dos de los múltiples cambios que se esperan en la alineación de David Gordo, que podría optar por el centro del campo que acabó el partido ante Japón de inicio, con Thiago Pitarch junto a Rodrigo Mendoza y Javi Hernández.

El que también apunta al once inicial es Pablo García, uno de los jugadores más en forma de la 'Rojita'. Con el tanto anotado a Japón suma seis goles en sus últimos tres partidos, y ya es junto a Gonzalo García (8) el máximo goleador con Gordo de seleccionador. Precisamente el delantero del Fulham apunta a la suplencia en lugar de Carlos Espí, delantero del Real Madrid.

Ante Albania, España necesita seguir asimilando conceptos de equipo así como mostrar una mejor faceta defensiva, ya que frente a Japón concedió demasiadas ocasiones claras en contra. Todo ello, ante una seleción que solo ha perdido dos de los últimos 11 partidos que ha disputado, consiguiendo el triunfo en seis de ellos, el último este viernes en otro amistoso ante Luxemburgo (3-1).

Hora y dónde ver gratis hoy en TV el amistoso España-Japón

19:00 horas: Fútbol. Amistoso. Selección sub-21. Albania - España (Tirana, Albania). Teledeporte y RTVE Play