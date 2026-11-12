Serbia - Alemania: Hora y dónde ver gratis hoy en TV el partido de la Nations League

Hoy, viernes 13 de noviembre, a las 20:45 horas (hora peninsular), las selecciones de Serbia y Alemania se enfrentan en el estadio Rajko Mitić de Belgrado en la penúltima jornada del grupo A2 de la UEFA Nationes League. El partido se presenta crucial para los intereses de la selección dirigida por Jurgen Klopp, que llega con el agua al cuello después de haber sumado solo 5 puntos en los primeros cuatro partidos.

Alemania se presenta a los dos últimos partidos de la fase de grupos en la cuerda floja después de sumar tan solo una victoria, precisamente ante Serbia por 2-0 con goles de Tom Bischof y Florian Wirtz en el Allianz Arena de Múnich, en los primeros encuentros. Debutó con empate ante los Países Bajos del español Xavi Hernández pero Grecia le amargó el camino. Sufrió una dolorosa derrota en casa ante los helenos por 0-1 y empató sin goles en Salónica.

Alemania, en la cuerda floja

La revolución que pretende acometer Klopp en la Mannschaft tras el fiasco del Mundial 2026 no está teniendo el efecto que esperaba y ahora necesita de forma imperiosa ganar el encuentro de este viernes en su complicada salida a Serbia y si es así, el próximo lunes se jugará el todo por el todo ante Países Bajos en Berlín. Aun así no tendría garantizada su clasificación a los cuartos de final de la Nations League, que están previstos para mediados de marzo, y deberá esperar a los resultados que obtengan Grecia y Países Bajos, que están empatados a 8 puntos.

Klopp ha vuelto a hacer una convocatoria clásica de 24 jugadores después de que no funcionara la primera, formada por 44 jugadores divididos en dos bloques para afrontar los primeros cuatro encuentros de la Nations. El extécnico del Liverpool ha confiado en el olfato goleador de Niclas Füllkrug, que regresa a la selección después de más de un año de ausencia se ha mostrado "gratamente sorprendido" por la convocatoria. Está haciendo un gran arranque de temporada, con 12 goles en 10 partidos con el Werder Bremen.

Un jugador que debuta en una convocatoria con Alemnia es el joven del Borussia Monchengladbach de 17 años Wael Mohya. Y el tercer gran nombre de esta lista es la de Marc-André Ter Stegen, el portero del Ajax. Los que no han entrado en la convocatoria por decisión de Klopp son el jugador del Barcelona, Karim Adeyemi, así como el delantero de la Juventus Nick Woltemade. Tampoco estarán por lesión Serge Gnabry y Jamal Musiala, del Bayern de Munich.

Los jugadores Philipp Trau Finn Jeltsch, Tom Bischof y Nico Schlotterbeck durante un entrenamiento de la selección de Alemania de fútbol.Daniel KarmannDaniel Karmann / AP

Serbia, con muchas bajas y sin público

Por su parte, Serbia ha tenido un pésimo comienzo en la Nations League, ya que ha perdido sus cuatro partidos disputados hasta ahora y ha encajado nueve goles. Lleva cinco encuentros seguidos sin ganar y la prioridad de cara a los dos próximos partidos para el combinado dirigido por Veljko Paunovic es la permanencia en la Liga A y no descender a la Liga B como una de las dos cuartas selecciones con peor clasificación.

Paunovic cuenta con importantes bajas para estos próximos dos encuentros, entre las que destacan Aleksandar Stanković, Andrej Ilić, Strahinja Pavlović y Adem Avdić por lesión. Bajas que se unen a las de Saša Lukić y Nemanja Maksimović, sancionados. Además, Serbia tendrá que jugar este partido contra Alemania a puerta cerrada por la sanción impuesta por la UEFA por los comportamientos racistas y discriminatorios de sus aficionados en los encuentros contra Grecia (24 de septiembre) y Países Bajos (tres días después).

Hora, canal y dónde ver gratis en TV el Serbia - Alemania de la Nations League

Viernes 13 de noviembre

20:45 horas: Fútbol. UEFA Nations League. 5ª jornada. Serbia - Alemania (Belgrado, Serbia). La 1 y RTVE Play

El encuentro entre Serbia y Alemania de la UEFA Nations League podrá verse en directo hoy, 13 de noviembre, a las 20:45 horas en La 1, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play. También podrá seguirse todo lo que acontezca durante el encuentro y la información de última hora durante el partido con la retransmisión de RNE y en RTVE.es.

Además, se puede participar en la encuesta propuesta en la plataforma de Participación de RTVE y elegir el resultado que se considere que se va a producir en el encuentro entre Serbia y Alemania: