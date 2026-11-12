Malas noticias en 'La Promesa': Martina no está embarazada

El triángulo amoroso entre Martina, Jacobo y Adriano llegó a uno de sus puntos más álgidos con la inesperada noticia del embarazo. Tras discutirlo entre los tres, la joven sabía que debían actuar: ella estaba dispuesta a desvelar toda la verdad a Alonso para encontrar, de una vez por todas, una solución a su complicada situación. Sin embargo, todos sus planes han cambiado porque… ¡no está embarazada! Te contamos todos los detalles de este momento de ‘La promesa’.

Surge el amor entre Martina y Adriano

La inesperada marcha de Catalina del palacio destrozó a Adriano. Martina, en muy poco tiempo, se convirtió en su mayor apoyo: no se separaba ni un segundo de él, cuidaba de sus hijos como si fueran suyos, siempre tenía el mejor consejo para el muchacho… Lo cierto es que llegaron a conectar y, poco a poco, fueron apareciendo los sentimientos. ¡Se acabaron enamorando!

Saben que su amor es imposible y han intentado en numerosas ocasiones contener lo que sienten, pero ha sido realmente complicado. Incluso, llegaron a sucumbir a la pasión y compartir un gran encuentro íntimo. ¡No se puede luchar contra el amor!

El problema de Jacobo

Aunque Martina ocultó a Jacobo, su prometido, la existencia de otro hombre en su vida, el joven terminó descubriendo toda la verdad. Y lo que menos se esperaba era que esa persona que había robado el corazón a su prometida fuera Adriano, al que consideraba su amigo. Sin embargo, no ha tenido otra opción que aceptar los sentimientos de ambos…

Esta historia dio un nuevo giro cuando Jacobo confesó la complicada situación en la que se encuentra: sus padres quieren que se case con una joven a la que él ni conoce. ¿La razón? Su hermano dejó embarazada a esa muchacha y quieren que sea Jacobo quien asuma la responsabilidad. Él no está dispuesto y Martina, desde el momento en el que conoció la noticia, no ha dudado: ayudará al que fue su prometido sea como sea.

La solución: la boda

¿Cuál es la solución al problema de Jacobo? Él lo ha tenido claro desde el principio: casarse con Martina. Sin embargo, los sentimientos de la joven no son los mismos… En medio de este caos, ¡Martina tiene una falta! Y termina confesándolo a los dos hombres de su vida y tomando una drástica decisión: contar toda la verdad al marqués de Luján.

Sin embargo, cuando ya tenía todo decidido e iba a dar el paso… ¡ha sido una falsa alarma! “No hay ningún bebé, no estoy embarazada, ha sido una falsa alarma, he sangrado hace un momento”: así se lo ha comunicado a Jacobo y Adriano. Esto cambia radicalmente la situación de los tres.

Ahora que no hay bebé, ¿qué ocurrirá con este triángulo amoroso? ¿Podrán Martina y Adriano vivir su amor libremente? ¿Qué pasará con Jacobo? Tendremos que esperar a los próximos capítulos para descubrir cómo avanza esta trama de la ficción.

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