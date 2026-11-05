Pía regresa a 'La Promesa': comienza la venganza por la muerte de Jana

Ángela y Curro han conseguido descubrir el paradero de Pía: está trabajando como mesera en Robledillo. Los recién casados han intentado convencer a la señora Adarre para que vuelva a ‘La Promesa’. El muchacho, en una conversación a solas, se ha disculpado con la que ha sido como una madre para él. Después de reflexionar, Pía ha decidido regresar al palacio y se ha presentado en el despacho de Teresa reclamando su puesto. ¡Te contamos todos los detalles de este momento de la ficción!

Toda la verdad

La boda de Ángela y Curro ha marcado un antes y un después en ‘La Promesa’. La noche antes del gran enlace, el muchacho descubrió la verdadera identidad de la asesina de su hermana Jana. Pía había estado guardando esta información durante mucho tiempo. ¿Por qué no se lo había contado a Curro? Esta fue una de las primeras preguntas que se hizo el joven nada más descubrir la verdad. La señora Adarre había sido, durante todo este tiempo, como una madre para él. Se sentía traicionado y tomó una drástica decisión: expulsar a Pía del palacio. En este momento, algo se rompió entre ellos…

La verdad atormentaba a Curro día y noche, también durante su luna de miel. Ángela, ajena a lo ocurrido, no sabía cómo ayudar a su esposo y pidió ayuda a Manuel. Afortunadamente, este sí lo consiguió. El heredero del marquesado se quedó absolutamente en shock al descubrir que Leocadia mató a su esposa. Tras superar ese primer impacto, decidieron unir fuerzas y regresar a La Promesa para conseguir, de una vez por todas, vengar la muerte de Jana. ¡Tienen que hacer justicia!

El reencuentro de Curro y Pía

El regreso al palacio no fue nada fácil para ellos, puesto que tenían que reencontrarse con la asesina, con Leocadia, la madre de Ángela. A pesar de ello, juntos están logrando contener la rabia y no desvelar todas sus cartas a la señora de Figueroa. Tras recapacitar – y también gracias a los consejos de Manuel – Curro se ha dado cuenta de lo injusto que ha sido con Pía. Por ello, ha decidido remover cielo y tierra para descubrir su paradero. ¡Y así ha sido! Se encuentra trabajando de mesera en Robledillo. Ángela y él no han dudado en presentarse en el lugar y hablar con la señora Adarre. Esta, en un primer momento, se ha mostrado fría y distante con el muchacho. Parecía tener las ideas muy claras: no piensa regresar al palacio.

Sin embargo, Curro y Ángela no se han rendido. Ambos han mantenido conversaciones a solas con Pía intentando que recapacitara. El muchacho, incluso, ha pedido perdón a la que ha sido como una auténtica madre para él durante todo este tiempo: “Necesito que me perdone. Me dejé cegar por el dolor y la rabia, y lo siento. Nada de lo que ha ocurrido quita lo que usted ha sido para mí: una madre”.

Ha sido difícil, pero parece que las palabras de Curro han tocado el corazón de la señora Adarre porque… ¡ha regresado a ‘La Promesa’! Inesperadamente, se ha presentado en el despacho de Teresa – dejando al ama de llaves totalmente sin palabras – reclamando su puesto: “Hola Teresa. Me gustaría saber si aún estoy a tiempo de recuperar mi antiguo puesto de trabajo”.

La Promesa La Promesa: El regreso de Pía al palacio Ver ahora

Simona y Candela han sido las primeras – después de Teresa- en reencontrarse con Pía: ¡se han alegrado mucho de verla! “Usted regresa a su casa”, asegura Candela. Las cocineras no han tardado en poner al día a la señora Adarre: ¡María Fernández y Carlo se han casado! Tan pronto como se ha encontrado con ellos, les ha dado la enhorabuena.

El regreso de Pía tiene un objetivo claro, tanto para ella como para Curro y Manuel: vengar la muerte de Jana. “Curro, no he vuelto por ti. He vuelto por Jana, porque hay algo en lo que no te equivocabas y es que Leocadia merece pagar por lo que ha hecho”, asegura la señora Adarre. Curro, Manuel y Pía se han reunido en el despacho del ama de llaves para determinar los pasos que seguirán en la investigación. “Necesitamos su ayuda. Necesitamos encontrar las pruebas que nos revelen que Jana murió asesinada a manos de Leocadia, por favor. Tenemos que hacer justicia”, ha pedido el heredero del marquesado. La señora Adarre ha sido clara: “Estoy aquí para eso. Para demostrar que esa señora es culpable. Y para mostrarle al mundo que quién mató a su mujer fue doña Leocadia de Figueroa”.

Ya no hay vuelta atrás: ¡comienza la búsqueda de pruebas!¿Conseguirán hacer justicia? ¿Descubrirá Leocadia sus intenciones? ¿Seguirán ocultando a Ángela la verdad? Tendremos que esperar a los próximos capítulos de La Promesa para descubrir cómo avanza esta trama de la ficción.

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