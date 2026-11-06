Hora y dónde ver la décima jornada de la Liga F de fútbol femenino gratis en TV

La cancelación de la tercera ronda de final de la Copa de la Reina que debería haberse disputado esta semana tras el fallecimiento del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel traslada la competición deportiva del fútbol deportivo nacional al fin de semana y a la Liga F. Este fin de semana se disputa la décima jornada de Liga. Teledeporte y RTVE Play emitirán en directo y de forma gratuita cuatro encuentros, entre los que destaca el FC Barcelona – Madrid CFF, en la parte alta de la tabla. Será el domingo 8 de noviembre a partir de las 16:00 horas en las instalaciones del club culé en Sant Joan Despí.

Este encuentro cierra la jornada del domingo. Antes, desde las 12:00 horas, el Logroño United recibe en su casa al Sevilla, duelo directo por esquivar la zona de descenso. El sábado se estrena con el Granada – RCD Espanyol, desde las 12:00 horas y, desde las 17:00 horas, el SD Eibar – Real Sociedad.

En todos los campos de la Liga F se celebrará un homenaje en recuerdo de De Miguel. Las futbolistas titulares de ambos equipos saldrán al terreno de juego entremezcladas y vistiendo una camiseta especial con el dorsal 9 y el lema "Siempre en nuestro recuerdo".

Junto a los árbitros, formarán un semicírculo abrazadas en torno al punto del campo en el que se produjo la jugada del pasado lunes. Allí, los capitanes, que saldrán en último lugar, depositarán una ofrenda floral en su memoria. A continuación, se guardará un minuto de silencio, durante el cual los videomarcadores y los soportes de los estadios mostrarán una imagen de Jesús de Miguel, seguido de un aplauso de jugadores y aficionados.

El recuerdo continuará con el partido ya en juego. En la primera interrupción a partir del minuto 9, en referencia a su dorsal, el árbitro detendrá el encuentro y los videomarcadores proyectarán un vídeo en homenaje al jugador. Tras el aplauso de los futbolistas desde sus posiciones, se reanudará el juego. Además, en la Liga F ha quedado aplazado el partido entre el Costa Adeje Tenerife y el Deportivo Alavés. Las nuevas fechas se comunicarán próximamente.

Primero contra tercero

El FC Barcelona quiere dejar definitivamente atrás su única derrota en esta temporada y demostrar su poderío en la Liga F, que sigue encabezando con 24 puntos, dos más que el Real Madrid. Para ello, el partido de este fin de semana se antoja trascendental. Enfrente tiene a uno de los únicos equipos que están logrando hacerle sombra esta temporada: el Madrid CFF. El conjunto capitalino es tercero, con 17 puntos. Eso sí, viene de una racha complicada. Tras perder contra el Atlético de Madrid y empatar con el Eibar, el pasado fin de semana tuvo que remontar contra el Deportivo Abanca. Ambos conjuntos se verán las caras el domingo a las 16:00 horas.

Antes, el Logroño recibe en su casa al Sevilla, que a punto estuvo de dar la sorpresa la pasada semana, con su empate a uno contra el Real Madrid hasta casi el final del partido. Finalmente, terminó cayendo por 1-3. Duelo directo en la parte baja de la clasificación, con ambos equipos empatados a nueve puntos, a tan solo uno del Badalona, que marca la zona de descenso. El Logroño no pudo en la última jornada contra el RCD Espanyol, contra el que perdió por 2-1.

Precisamente, el RCD Espanyol protagoniza otro de los duelos relevantes de la jornada. Se mide al Granada desde las 12:00 horas del sábado 7 de noviembre. El conjunto andaluz necesita los tres puntos si quiere afrontar con tranquilidad el siguiente tramo de la Liga. Para este encuentro no podrá contar con la internacional jiennense Ana Martos, que estará al menos dos meses de baja por un esguince de tobillo de grado 3 que le ha afectado a los ligamentos. Con 11 puntos, el Granada está tan solo tres por encima del descenso y viene de empatar con el Atlético de Madrid y perder con el FC Barcelona.

Lucas Piccinato se estrena con el Valencia

El último gran encuentro de la jornada es el derbi vasco que enfrenta al Eibar contra la Real Sociedad. El Eibar protagonizó la gran sorpresa de la pasada jornada, tras caer contra el colista, un Valencia que cosechó su primera victoria de la temporada. Esta semana, el Valencia Femenino tratará de repetir resultado contra el Deportivo Abanca. El técnico brasileño Lucas Piccinato se estrena en el banquillo, tras haber firmado hasta el 30 de junio de 2028. En cuanto a la Real Sociedad, tras sellar un arranque de campaña dubitativo, lleva tres jornadas consecutivas sumando puntos. El pasado fin de semana arañó un punto contra el Alavés gracias a un gol de Inés Altamira, con el que se igualaba el tanto de Ainhoa Marín. Este resultado permitió al conjunto de Vitoria salir de la zona de descenso.

Hora y donde ver gratis en TV la 10º jornada de la Liga F

Sábado 7 de noviembre

12:00 horas. Fútbol. Liga F Moeve. 10º Jornada. Granada – RCD Espanyol. Granada. RTVE Play

17:00 horas. Fútbol. Liga F Moeve. 10º Jornada. SD Eibar – Real Sociedad. Eibar (Guipúzcoa). Teledeporte y RTVE Play

Domingo 8 de noviembre

12:00 horas. Fútbol. Liga F Moeve. 10ª Jornada. Logroño United – Sevilla FC. Logroño. Teledeporte y RTVE Play

16:00 horas. Fútbol. Liga F Moeve. 10ª Jornada. FC Barcelona – Madrid CFF. Sant Joan Despí (Barcelona).Teledeporte y RTVE Play